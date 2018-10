‘Chinese en Russische spionnen luisteren Amerikaanse president Donald Trump af’

Chinese en Russische spionnen luisteren naar de telefoongesprekken van Amerikaans president Donald Trump. De president heeft drie iPhones in bezit, twee van de overheid en een persoonlijke, die hij zeer regelmatig zou gebruiken om vrienden, zakenpartners en kennissen te bellen. Daardoor is hij kwetsbaar, aldus Amerikaanse inlichtingendiensten.

Trump heeft volgens de New York Times zeer regelmatig te horen gekregen dat hij gebruik moet maken van de vaste telefoonlijn van het Witte Huis. De president doet dat echter niet en ondertussen zouden de inlichtingendiensten zich daarbij neergelegd hebben. Intussen vragen ze van de president om niet over geheime zaken te praten via de iPhones.

Chinese en Russische doelen

De New York Times stelt dat de Amerikaanse inlichtingendiensten ervan overtuigd zijn dat de telefoongesprekken van Trump afgeluisterd worden door Chinese en Russische inlichtingendiensten. De Chinese spionnen zouden dit vooral doen om te achterhalen wat de volgende zet van Trump in de handelsoorlog zal zijn. Op die manier kunnen de mensen om Trump heen beter beïnvloed worden.

China probeert precies dat te doen wat al decennia geprobeerd wordt: Amerikaanse leiders beïnvloeden via het informele netwerk van prominente zakenlui en academici die contact met hen hebben. Weten wat Trump aan de telefoon bespreekt kan heel goed helpen bij het sturen van die contacten. Wat Rusland betreft, denken de inlichtingendiensten dat de spionageoperatie niet zo verfijnd is als die van China, daar Trump een prima bands heeft met Vladimir Poetin.

Derde iPhone

De twee overheidstelefoons die Trump in bezit heeft zijn geen bron van zorgen voor de inlichtingendiensten. Deze iPhones zijn namelijk voorzien van beschermingsmaatregelen van de National Security Agency, wat het ingewikkeld maakt om gesprekken die via de toestellen gevoerd worden te onderscheppen. De voornaamste zorg ligt echter bij de derde telefoon.

De derde iPhone is de privételefoon van Trump en exact hetzelfde als alle andere iPhones op de markt. Dat betekent dat communicatie via dat apparaat relatief eenvoudig onderschept kan worden. Dat Trump een normale telefoon gebruikt druist in tegen het gedrag van voorganger Barack Obama, die de protocollen nauwgezet volgde. Zo had Obama eerst een Blackberry en later een aangepaste iPhone die nauwelijks meer functioneerde door alle veiligheidsmaatregelen.