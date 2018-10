Check Point neemt cloudsecurity startup Dome9 Security over

Check Point Software Technologies, een cybersecurity-firma, heeft vandaag aangekondigd de Israëlische cloudsecurity startup Dome9 Security over te zullen nemen. Daarmee wil het zijn cloudsecurity-aanbod versterken. Alhoewel het overnamebedrag formeel niet bekendgemaakt is, schijnt het te liggen op 175 miljoen dollar aan cash en aandelen.

Dat schrijft de Times of Israel in een bericht over de overname. De timing van de overname is een mooie, want eerder vandaag bleek uit een nieuw onderzoek dat steeds meer bedrijven overstappen op de cloud onwille van security. Dat wordt nu naast de flexibiliteit en schaalbaarheid die de cloud biedt genoemd als overstapreden.

Automatiseren beveiliging

Dome9 is in 2011 opgericht en biedt een cloudfirewall die gebruik maakt van automatiseringstools om netwerken te verdedigen tegen nieuwontdekte zero-day kwetsbaarheden en exploits. Het beveiligt afgelegen toegang tot netwerken en centraliseert het beleid via een platform dat klanten ertoe in staat stelt hun beveiligingsoperaties te vereenvoudigen en compliance te versnellen.

Klanten van Dome9 gebruiken het platform om multicloud-projecten te beveiligen op onder meer de Amazon Web Services, Microsoft Azure-cloud en Google’s Cloud Platform. Onder de klanten vallen meerdere Fortune 1000-ondernemingen, wereldwijd actieve systeemaanbieders en managed service providers.

Cloudaanbod verrijken

In een statement laat Gil Shwed, de CEO van Check Point, weten dat het platform van Dome9 zijn cloudaanbod zal verrijken. De bedoeling is om het aanod van Dome9 toe te voegen aan de Infinity Architecture van Check Point, voornamelijk om het CloudGuard-securityproduct te versterken. “Zo maken we onze brede oplossing zelfs nog gedifferentieerder in de snel veranderende cybersecurity-omgeving.”

Shwed stelt verder dat cyberaanvallen zich tegenwoordig steeds meer richten op zakelijke cloudomgevingen. Om die reden moet de cybersecurity-oplossing van Check Point “deze vector effectief beschermen”. Hij voegde daar nog aan toe dat de overname van Dome9 het vermogen van Check Point om kritische beveiliging aan “netwerken, endpoints en datacenters” te bieden zal versterken.