Meer dan de helft van de zakelijke Windows-apparaten draait op Windows 10

Microsoft stelt dat meer dan de helft van de Windows-apparaten die door bedrijven gebruikt worden nu op Windows 10 draaien. Dat is een belangrijke mijlpaal, want over krap een jaar biedt het bedrijf geen gratis ondersteuning voor Windows 7 meer. Voor ondernemingen is het dan ook cruciaal snel te upgraden.

Dat meldt ZDNet vandaag. Microsoft organiseerde recent de Ignite IT Pro conferentie, waar medewerkers deze cijfers voor het eerst noemden. Daarnaast stelde CEO Satya Nadella tijdens een conferentiegesprek met investeerders over de financiële resultaten voor het eerst dat “meer dan de helft van de commerciële apparaten draait op Windows 10.”

Windows 7 vs 10

Dat is een belangrijke ontwikkeling, want Microsoft stopt per 14 januari 2020 met gratis updates voor Windows 7. Van de bedrijven die nog niet zijn overgestapt op Windows 10, draaien er waarschijnlijk relatief veel nog op Windows 7. Dat komt doordat Windows 8 weinig populair was onder bedrijven.

Microsoft onthulde Windows 7 in juli 2009. Relatief veel bedrijven schakelden pas over tegen het einde van de levenscyclus van Windows 7, toen Microsoft op het punt stond om Windows 10 te introduceren – wat in juli 2015 gebeurde. Tot begin 2020 brengt Microsoft nog gratis patches uit voor Windows 7-apparaten, daarmee moeten bedrijven ze kopen via de Extended Security Updates.

Cloudaanbieder

Ondanks dat Microsoft druk bezig is zichzelf te positioneren als cloudaanbieder, blijft Windows een uiterst belangrijke rol spelen in het bedrijf. Toch is niet precies duidelijk hoeveel geld de softwaremaker er nog mee verdient. In de categorie “More Personal Computing”, waaronder Windows, gaming, Surface-apparaten en advertenties vallen, haalde het bedrijf afgelopen kwartaal een omzet van 10,7 miljard dollar. Verder was “Productivity and Business Processes” goed voor 9,8 miljard dollar en “Intelligent Cloud” voor 8,6 miljard dollar.

De cloudzaken van Microsoft zijn al met al goed voor ongeveer een kwart van de jaaromzet van Microsoft. Dat zal nog omhoog moeten, en vermoedelijk gebeurt dat ook. Elk kwartaal weer meldt het bedrijf dat het aantal klanten van zijn clouddiensten weer gestegen is.