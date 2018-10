Amazon Alexa for Business werkt nu ook met apparaten van derde partijen

Alexa for Business werkt nu ook met apparaten van derde partijen. Daarmee positioneert Amazon zijn virtuele assistent steeds meer als een alomtegenwoordig aanbod, dat op elk mogelijk apparaat werkt en breed gebruikt kan worden.

Tot nu toe was Alexa for Business enkel te gebruiken via Amazon Echo-apparaten. Volgens Pete Thompson, vicepresident van de Alexa Voice Service, biedt deze update “een significante kans voor apparaatfabrikanten”. Het stelt hen er volgens Thompson namelijk toe in staat “tegemoet te komen aan de groeiende vraag naar stemcontrole in organisaties.”

Dominant op de markt

Alexa for Business werd vorig jaar gelanceerd en dient als uitbreiding op de AI-assistent van Amazon. Die is al dominant op de consumentenmarkt voor slimme speakers en voice interfaces. Alexa for Business speelt – de naam suggereert het al – in op het zakelijke segment van de markt, kan evenementen opzoeken, agenda’s beheren en herinneringen instellen.

Amazon stelt dat duizenden bedrijven gebruik maken van Alexa for Business en haar als aanvulling zien op hun bestaande zakelijke hulpmiddelen. Klanten konden Alexa for Business al gebruiken om apparaten van onder meer Polycom te besturen, mits die apparaten gekoppeld waren aan een Echo-apparaat. Dankzij deze nieuwe update is het voor fabrikanten als Polycom een stk eenvoudiger om de gebruikerservaring te upgraden, wat ze kunnen doen middels een uitbreiding voor de SDK van de Alexa Voice Service. Zakelijke klanten kunnen de producten dan beheren als gedeelde apparaten binnen hun bedrijf.

Breder inzetten

Amazon wijst in de aankondiging op de kansen die deze integratie opent voor apparaatmakers. Denk aan de uitrol van nieuwe producten, tot gedeelde ruimtes voor conferentieruimtes, hotel- en hostelkamers, lobbies, keukens, pauzeruimtes en kopieerruimtes. Alexa kan op deze manier nog breder ingezet worden.

Tijdens de IFA techconferentie in Berlijn maakte Amazon bekend dat er meer dan 50.000 Alexa-skills beschikbaar zijn en 20.000 apparaten die werken met Alexa. Begin dit jaar waren er maar 4.000 van die apparaten, waarmee de groei gigantisch is.