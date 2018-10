NFON heeft zijn nieuwe kernproduct aangekondigd, de unified communications-oplossing Cloudya. Deze belooft eenvoud, onafhankelijkheid en betrouwbaarheid te combineren in een geïntegreerde gebruikers-interface, via een enkele inlog.

De oplossing is vanaf iedere locatie en op ieder moment te gebruiken via de browser, een desktop-app en een mobiele app, maar ook via de telefoon op kantoor. CEO Hans Szymanski noemt Cloudya de toekomst van zakelijke communicatie. “Met Cloudya zetten we een voorbeeld neer in de Europese markt en leggen we de fundering voor dynamische en constante ontwikkeling op weg naar allesomvattende UCaaS-oplossingen van NFON”, aldus Szymanski.

Markt groeit

De markt voor cloudtelefonie groeit volgens het bedrijf nog steeds, zeker nu meer mensen op flexibele werkplekken werken. Daarom introduceert NFON een oplossing die de ontwikkelingen aan moet kunnen.

Cloudya ondersteunt onder meer telefonie, het delen van een scherm, videochat en gewone chat. De oplossing is gebaseerd op nieuwe webtechnologieën, waaronder WebRTC. Dat betekent onder meer dat de complete suite beschikbaar kan worden gemaakt met weinig moeite, ongeacht de browser, app op het besturingssysteem en de mobiele app.

Daarnaast belooft NFON een eenvoudige en allesomvattende login, plug-en-play ingebruikname, intuïtieve omgang, de vrijheid om zelf apparaten te kiezen, maximale beschikbaarheid en de hoogste standaarden voor de beveiliging van data. Dit laatste door overeenstemming met Duitse datawetten, die relatief streng zijn ten opzichte van andere Europese regelgeving.

Beschikbaarheid

Cloudya is vanaf 1 november beschikbaar voor Chrome. Op 1 februari 2019 komen ook de mobiele apps voor iOS en Android en de desktop-apps voor macOS en Windows op de markt. Dan zijn ook de browser-versies voor Firefox en Safari beschikbaar. Er zullen twee versie verschijnen: Business Standard en Business Premium. Het verschil zit hem onder andere in het aantal ondersteunde desktoptelefoons en de functionaliteiten. Zo kent de uitgebreidere versie ondersteuning voor meerdere telefoons en een mobiele functie.