General Motors test sinds 2016 zijn zelfrijdende auto’s op wegen. Maar nu blijkt dat er een aantal “onverwachte technische uitdagingen” naar voren zijn gekomen. Eén daarvan is moeite met “het identificeren of objecten bewegen of niet”, stellen bronnen van Reuters.

De auto’s zouden moeite hebben met andere voertuigen die twijfelen en stoppen als ze langs rijen geparkeerde motoren of fietsen rijden. Soms herkennen ze zelfs voetgangers niet. General Motors (GM) had eerder als doel om in 2019 zelfrijdende taxi’s de weg op te brengen, maar dat doel komt nu mogelijk in gevaar. Geen enkel onderdeel van de ontwikkeling daarvan loopt namelijk op schema.

CEO Kyle Vogt heeft tegenover Reuters gezegd dat er in de vroege ontwikkeling van de auto’s er “waarschijnlijk fases waren waarin we systemen in elkaar zetten terwijl ze niet voldeden aan de eisen die we nodig hadden voor de lancering”. “Dat is nu onderdeel van het ontwikkel- en testproces.” De problemen zijn volgens hem opgelost voor de voertuigen de straat op gaan.

“Met tien engineers kun je een stel sensoren op een auto plaatsen, er een computer in stoppen en hem een rondje laten rijden”, aldus Vogt. Het maken van een commercieel product is “ongeveer 10.000 keer moeilijker”.

GM kondigde in januari nog aan dat het van plan is om vanaf 2019 voertuigen te gaan maken zonder stuur of pedalen. Ook kreeg het eerder al een investering van 2,25 miljard dollar van SoftBank en een van 2,75 miljard dollar van Honda, om de auto’s te ontwikkelen.

Andere problemen

Diverse andere bedrijven hebben ook problemen gehad met de ontwikkeling van zelfrijdende auto’s. Zo werd er in augustus geclaimd dat de auto’s van Waymo problemen hebben als ze de hoek om moeten. De technologie had daarbij moeite met het voorspellen van mensen.

Daarnaast hebben de auto’s van Tesla en Uber gezorgd voor dodelijke ongevallen met bestuurders en voetgangers.