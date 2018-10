NetApp Data Fabric laat bedrijven kunstmatige intelligentie meer benutten

NetApp heeft vandaag de lancering van ONTAP 9.5, MAX Data, StorageGRID SG6060, NetApp Solution Support for FlexPod en flashsnelheidsgarantie bekendgemaakt. Daarmee wordt de Data Fabric van het bedrijf verder uitgebreid over edge, core en cloud. Ook bieden ze organisaties de mogelijkheid om het volledige potentieel van kunstmatige intelligentie (AI) te benutten, aldus het bedrijf.

Volgens NetApp zijn bedrijven van plan om AI te gebruiken om nieuwe en innovatieve bedrijfskansen te creëren die gestimuleerd worden door diverse, gedistribueerde en dynamische data. De bedrijven komen echter vaak achter dat de meest waardevolle data in silo’s vastzitten, worden gehinderd door complexiteit en te veel kosten met zich meebrengen.

“Op dit moment is een Data Fabric die de edge, de core én de cloud ondersteunt essentieel om succes te kunnen behalen met AI. Dit komt door de snelheid en de omvang van data die nu wordt gegenereerd en beheerd in IoT-apparaten en -sensoren, in on-premises datacenters en in hybrid-cloudomgevingen”, stelt Joel Reich, EVP van Storage Systems & Software bij NetApp. “Door de integratie in NetApp Data Fabric van de nieuwe dataservices en oplossingen die we vandaag hebben aangekondigd, kunnen organisaties datapipelines versnellen binnen een hele onderneming om deeplearning-modellen te trainen en AI-oplossingen aan te sturen met de eenvoud, keuze en schaalbaarheid die nodig zijn om echte stappen te maken.”

ONTAP 9.5

De nieuwe ONTAP 9.5-software moet bedrijven helpen bij het moderniseren van hun dataservices met oplossingen die marktleidende cloudintegratie, de beste all-flash-prestaties en meer efficiëntie en eenvoud bieden. De software ondersteunt in de volgende punten:

Levert veelzijdigheid, wat resulteert in hoge performance en continu minimale latency, waarbij essentiële workloads worden versneld met end-to-end NVMe-technologie.

Centraliseert datamanagement voor verschillende storageomgevingen: flash, disk en cloud.

Automatiseert archivering van petabytes aan data naar objectstores in de cloud of on-premises.

Verlaagt de implementatiekosten voor bedrijfscontinuïteitsoplossingen op meerdere locaties.

Versnelt de leesperformance met gecachte datasets binnen een cluster en op externe locaties.

Verhoogt besparingen op het gebied van storage-efficiëntie tot maximaal 15 procent voor relationele database-applicaties.

Verbetert de performance door automatische tiering van data tussen AFF-systemen en NetApp MAX Data op servers.

MAX Data laat klanten hun applicatieprestaties verbeteren zonder de code te hoeven herschrijven. De oplossing gebruikt een permanent geheugen in servers, om geheugenachtige minimale latency en flashachtige capaciteit te bieden. Daardoor kan data voor AI-applicaties en real-time data-analyses sneller worden verwerkt. Ook versnelt het de applicatie datarecovery met dataprotectiediensten voor permanent geheugen in servers.

Flashsnelheidsgarantie

Verder biedt NetApp garantie op latency, waardoor AI-applicaties met vertrouwen te gebruiken zijn met een voorspelbare lage latency. De garantie biedt een consistent lage latency van 500 milliseconden of minder.

Verder levert het bedrijf een functionaliteit voor datamanagement en oplossingssupport, waarmee de groeiende databronnen benut kunnen worden met virtueel onbeperkte schaalbaarheid en prestaties. Daarmee moeten AI-, machine learning- en deep learning-applicaties gevoed, getraind en aangestuurd kunnen worden.

Die functionaliteiten zijn StorageGRID SG6060 en Solution Support voor FlexPod. Met StorageGRID wordt met flash versnelde objectopslag voorzien in de vraag naar snelle verwerking van gelijktijdige workloads. Samen met ONTAP FabricPool biedt dit de beste datamanagementfuncties, en kan er geprofiteerd worden van de rendabiliteit van objectopslag.

Solution Support voor FlexPod bestaat uit een supportteam met expertise op het gebied van alle belangrijke componenten voor de hele oplossing. Ook omvat het NetApp Converged System Advisor (CSA)-software, waarmee bedrijfsprocessen en het lifecyclemanagement van FlexPod eenvoudiger worden. Met CSA is in een overzicht te zien wat de staat is van het gehele systeem.