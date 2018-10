HPE gaat all-in op edge computing met nieuw bedrijfsplan

HPE gaat meer de focus leggen op edge computing. De technologiegigant wil zichzelf positioneren als edge-computing-speler en heeft om die reden zijn bedrijfsplannen vereenvoudigd om te kunnen profiteren van de methode die cloud computing optimaliseert. HPE wil zich ontlasten van IoT-cloud platforms en netwerkinfrastructuur.

“Edge computing betekent dat miljoenen clouds allemaal verbonden zullen zijn. Elke edge naar elke cloud. Dat is de toekomst en de reden waarom ik enthousiast ben over de toekomst van het bedrijf”, aldus Antonio Neri, CEO van HPE aan ZDNet. Het bedrijf laat dan ook weten te investeren in het beheer van edge-to-cloud-gegevens, een multi-cloudmodel en een op consumptie gebaseerd model, terwijl het ook zijn eigen digitale transformatie voortzet.

Opheffen productielocaties

Zo zal onder het zogeheten HPE Next-plan een groot aantal productielocaties opheffen en tegelijkertijd de algemene efficiëntie verbeteren. HPE laat weten van de zeventien productielocaties er nog maar zeven te willen overhouden en van tien ERP-systemen naar nog maar één te willen gaan.

De groeistrategie van HPE draait naar eigen zeggen voor een groot deel om Aruba en edge computing, van waaruit het bedrijf verder kan bouwen op hybride IT en analytics om zo uiteindelijk autonome systemen aan te sturen.

Verdubbeling vrije cashflow

HPE verwacht voor het boekjaar 2020 een verdubbeling van de vrije cashflow. Het bedrijf verwacht dat de niet-GAAP inkomsten van het boekjaar 2019 tussen de 1,51 dollar en 1,61 dollar per aandeel zullen liggen.