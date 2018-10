Always Connect PC heeft volgens Microsoft de toekomst

Als het aan Microsoft ligt, zijn de Always Connected PC’s de toekomst van zakelijke apparaten. Het bedrijf doet zijn best om meer Windows 10-apparaten te maken met ingebouwde LTE-chips voor zakelijke gebruikers. Momenteel zijn de apparaten met mobiele verbinding nog schaars, maar daar komt snel verandering in.

Tijdens de Windows Hardware Engineering Conference 2018 in Taipei en Shenzhen werd volgens de site ZDNet hard campagne gevoegd voor de Always Connected-apparaten. Het gaat gewoonlijk om laptops met ingebouwde LTE-chip, die gebruik maakt van een simkaart of esimkaart om die connectiviteit mogelijk te maken. De meeste computers van Microsoft en partnerbedrijven hebben geen ingebouwde LTE-chip, maar dat gaat volgens Microsoft veranderen.

Altijd verbonden

Toen Microsoft voor het eerst met Windows 10 apparaten met ARM-processor kwam, werd de Always Connected-computers als een unieke productcategorie genoemd. Het narratief is echter aan het verschuiven, want Erin Chapple die als viceprsident van Windows Server, Always Connected PCs en OS Platform Technologies werkzaam is, vertelt dat “een ‘modern apparaat’ voor ons tegenwoordig een Always Connected PC” is.

De constante mogelijkheid om verbinding te maken, ook onderweg, is wat Microsoft zijn fabrikanten tegenwoordig aanraadt. Waar het voor consumenten simpelweg een leuke extra is, vindt Microsoft het niets minder dan noodzaak voor zakelijke gebruikers. “Het is nog altijd belangrijk om over consumenten te spreken”, aldus Chapple, “maar de toekomstige kansen liggen in de commerciële categorie.”

Als een bedrijf een Always Connected PC aanschaft, heeft dat natuurlijk een aantal voordelen. Gewoonlijk zijn mobiele netwerken betrouwbaarder en stabieler dan publieke netwerken. Dat betekent dat medewerkers die onderweg zijn, gewoon het mobiele netwerk kunnen gebruiken om verbinding te maken met zakelijke diensten. Op die manier kunnen ze onderweg prima werken.