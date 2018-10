Google geeft gebruikers verregaande controle over zoekgegevens

Google heeft een aantal nieuwe functies geïntroduceerd die het makkelijker moeten maken voor gebruikers om hun data te beheren. Your Data in Search, zoals de functie heet, stelt gebruikers ertoe in staat hun recente zoekactiviteit te bekijken en verwijderen. Daarnaast krijgen ze eenvoudig toegang tot de meest relevante privacyinstellingen binnen hun Google Account.

“Als je Google-producten gebruikt, genereer je data over je activiteit”, schrijft Google. Als je bijvoorbeeld een zoekopdracht uitvoert via Google, verzamelt het niet alleen die zoekopdracht, maar ook links waarje op klikt en de locatie vanaf waar je zoekt. Niet iedereen vindt het fijn als al die gegevens verzameld worden en dus komt de zoekgigant met deze nieuwe functie.

Desktop en mobiele site

Voordat Your Data in Search geïntroduceerd werd, moesten gebruikers die zoekopdrachten uitvoerden via Google, en hun gegevens wilden bekijken of beheren, hun Google Account bezoeken. Deze functie stroomlijnt het proces en maakt het veel eenvoudiger en toegankelijker om gegevens in te zien en te wijzigen.

De nieuwe functie is vanaf vandaag al beschikbaar op de desktop en mobiele site van Google. Gebruikers van de Google-app, zowel op Android als iOS, zullen nog enige weken moeten wachten voordat Your Data in Search beschikbaar is. In elk geval laat Google weten dat het eraan werkt en dat deze functie op termijn beschikbaar zal zijn.

In lijn met GDPR

Volgens de site The Verge overweegt Google een soortgelijke functie naar een aantal van zijn andere apps en diensten te brengen. Zo zou het kijken naar de mogelijkheid om Your Data in Maps uit te brengen en andere soortgelijke apps waarin gegevens verzameld worden.

De nieuwe dienst is onderdeel van een breder initiatief binnen Google, waarbij het de manier waarop gebruikers toegang tot hun data hebben verandert. Dat wordt allemaal meer in lijn met de General Data Protection Regulation gebracht.