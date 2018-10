Dropbox breidt Paper uit naar planning-tool met tijdlijnen

Dropbox heeft Paper uitgebreid met een tijdlijnfunctie genaamd Timelines, waarmee de dienst nu ook een planning-tool is geworden. Paper was in eerste instantie een dienst waarin gebruikers met elkaar konden samenwerken.

Gebruikers vroegen al langere tijd om een manier om te plannen met Paper. “Die pijn, de pijn van het coördineren van al die bewegende onderdelen, is iets wat we vandaag aanpakken met onze nieuwe tijdlijnfunctie in Dropbox Paper”, aldus het bedrijf. Met de functie is het mogelijk om een tijdlijn te maken met mijlpalen. Ook is het mogelijk om teamleden toe te voegen aan iedere mijlpaal en notities toe te voegen met extra informatie, zoals links naar gerelateerde documenten.

Verder is het mogelijk om een to do-lijst te embedden in de tijdlijn voor de persoon die een taak gekregen heeft. Daarmee moet het een enkel toegangspunt worden voor iedereen die aan een project werkt. “Functies als to do’s, @mentions en deadlines geven teamleden een gemakkelijke manier om projecten met elkaar te coördineren”, aldus Dropbox.

“Timelines neemt deze mogelijkheden een stap verder, waarbij ieder teamlid een nette visuele representatie kan maken van wat er wanneer gebeurd en wie er verantwoordelijk is.”

Paper

Dropbox Paper werd gemaakt omdat het bedrijf niet kon blijven bestaan als een tool om content in op te slaan. Het moest uitbreiden naar samenwerkingen en coördinatie rondom die content. Door timelines toe te voegen wordt die mogelijkheid nog verder uitgebreid.

Volgens Alan Lepofsky, die de toekomst van werk volgt voor Constellation Research, is Paper een onderdeel van de veranderende wereld van tools om mee samen te werken. Dat stelt hij tegenover TechCrunch. “Ik noem de nieuwe vorm van tools voor contentcreatie digitale canvassen. De apps vereenvoudigen de gebruikerservaring om content van meerdere bronnen te integreren. Ze verbeteren het paradigma van de Word-verwerker”, aldus Lepofsky.