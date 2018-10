Britse privacywaakhond geeft Facebook maximale boete voor Cambridge Analytica-schandaal

De privacywaakhond van het Verenigd Koninkrijk heeft Facebook een boete van 500.000 pond gegeven over de manier waarop het bedrijf met het Cambridge Analytica-schandaal is omgegaan. Daarmee blijft een beslissing uit juli staan, die door het sociale netwerk aangevochten werd.

De boete is meer symbolisch dan iets anders. Op de kwartaalomzet van 13,81 miljard dollar maakt een half miljoen immers bepaald geen indruk. De peulenschil is echter wel een duidelijke symbolische reactie. Het is namelijk de maximale boete die de Britse privacywaakhond het sociale netwerk op kan leggen.

Cambridge Analytica

De boete volgt zeven maanden nadat aan het licht kwam dat een Facebook-app, gebouwd door Aleksandr Kogan van de Cambridge University, gegevens over zo’n 87 miljoen gebruikers verzameld had. Een deel van de informatie werd gedeeld met de SCL Group, het moederbedrijf van Cambridge Analytica. Ondertussen bestaan beide bedrijven niet meer.

De Britse privacywaakhond schreef in zijn oordeel dat Facebook “geen passende controles op apps en ontwikkelaars die van zijn platform gebruik maken” ingebouwd had. Het sociale netwerk had ook niet genoeg gedaan om ervoor te zorgen dat ontwikkelaars die er gebruik van maakten voldoende gecontroleerd werden. Dat er gegevens over ongeveer een miljoen Britse Facebook-gebruikers verzameld waren is ook kwalijk, stelt de privacywaakhond.

Gigantische boete ontlopen

Het is niet zeker of die gegevens daadwerkelijk met Cambridge Analytica gedeeld zijn. Wel vindt de waakhond dat door het lek gebruikers “het grote risico” liepen dat hun gegevens misbruikt zouden worden. Facebook had, als het lek aan het licht was gekomen nadat de General Data Protection Regulation (GDPR) van de Europese Unie ging gelden, een boete van 1,54 miljard dollar kunnen krijgen.

EU-regelgevers nemen ook een actieve houding jegens Facebook aan. Vanochtend werd een resolutie aangenomen waarin het bedrijf opgeroepen wordt EU-medewerkers zijn databeleid onder de loep te laten nemen. Daarnaast roepen Europarlementariërs sociale netwerken op om strenger te kijken naar de toegang van bots tot hun platformen.