‘Google verzweeg seksueel misbruik door Android-oprichter Andy Rubin’

Google zou Andy Rubin, de bedenker van ’s werelds populairste mobiele besturingssysteem Android, 90 miljoen dollar hebben gegeven om op te stappen. Dat nadat Rubin door een vrouwelijk medewerker van seksueel misbruik beschuldigd werd. Rubin nam het geld aan en stapte op.

Dat meldt de New York Times donderdag op basis van twee topmensen binnen Google. Een vrouwelijk medewerker van Google had Rubin van gedwongen orale seks beschuldigd. Google had het verhaal zelf onderzocht en geconcludeerd dat de vrouw de waarheid sprak, waarop Rubin op de hoogte werd gebracht. Google-directeur Larry Page vroeg Rubin vervolgens ontslag te nemen.

Affaire verbroken

Rubin nam inderdaad ontslag en kreeg in meerdere termijnen het bedrag van 90 miljoen dollar uitbetaald. Google verzweeg het schandaal toen en Larry Page gaf in een verklaring aan Andy het beste te wensen met “wat hij nu gaat doen. Met Android heeft hij iets heel speciaals gemaakt waar meer dan een miljard mensen blij mee zijn”. Toentertijd ging het gerucht dat Rubin opstapte omdat hij zich binnen Google beperkt voelde.

Dat blijkt nu dus niet te kloppen. Rubin zou volgens de New York Times in 2012 een affaire met de vrouw zijn begonnen. In 2013 wilde zij de relatie verbreken en werd ze gedwongen tot orale seks. Vervolgens wachtte ze tot 2014 voordat ze de klacht indiende bij de HR-afdeling van Google. Dat begon vervolgens een onderzoek naar de zaak.

Zorgvuldig onderzoek

Een woordvoerder van Rubin ontkent het verhaal en stelt dat elke relatie van Rubin in zijn tijd bij Google wederzijds was en dat er van ongewenst seksueel gedrag dus geen sprake was. Tegelijk laat Google CEO Sundar Pichai aan BuzzFeed News weten dat het nieuws hem zwaar valt en dat zijn bedrijf elke klacht over seksueel misbruikt uitgebreid onderzoekt.

De afgelopen twee jaar zou Google 48 mensen ontslagen hebben, waaronder 13 managers of hoger, die schuldig bevonden waren aan seksuele intimidatie. Geen van hen zou een ontslagvergoeding ontvangen hebben. Toch was er in het verleden al eerder nieuws dat Google topmannen beschermd had nadat zij van seksueel misbruik beschuldigd waren.

Toen in november 2017 de site The Information meldde dat Google onderzoek had gedaan naar Rubin wegens een ongepaste relatie, stapte hij tijdelijk op bij Essential, een bedrijf waarmee Rubin momenteel telefoons maakt. Ondertussen werkt hij weer als CEO van het bedrijf.