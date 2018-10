Western Digital claimt grootste capaciteit met 15 TB HDD

Western Digital heeft naar eigen zeggen een harde schijf met de grootste capaciteit van het moment geproduceerd. De 15 TB Ultrastar DC HC620 is de opvolger van de 14 TB Ultrastar Hs14 van vorig jaar.

Net als de Hs14 van een jaar geleden, is de Ultrastar DC HC620 gevuld met helium. Dat heeft als voordeel dat de individuele schijven (acht in totaal) dichter op elkaar kunnen worden geplaatst en minder weerstand ondervinden.

Om de opslagdichtheid verder te verhogen, maakt WD gebruik van shingled magnetic recording (SMR). Dankzij de SMR-technologie kunnen de sporen op een schijf overlappen, vergelijkbaar met dakleien op een huis. Het enige nadeel is dat re-writes trager zijn omdat data sequentieel moet worden weggeschreven, zodat er geen informatie wordt vernietigd op de overlappende sporen.

Het betekent ook dat de software voor het wegschrijven van gegevens op de host moet worden aangepast om compatibel te zijn met SMR. Je kan de nieuwe 15 TB-schijven dus niet zomaar gebruiken als vervangexemplaren voor niet-SMR-schijven

7 procent meer capaciteit

Volgens WD is de nieuwe schijf geoptimaliseerd voor sequentiële schrijfopdrachten en is ze met name geschikt voor hyperscale datacenteroperatoren die grote hoeveelheden informatie van bronnen zoals video-surveillance en big data moeten beheren.

De nieuwe 15 TB schijf voegt 7 procent capaciteit toe ten opzichte van zijn voorganger. Een 4U-enclosure met 60 van deze schijven kan tot 900 TB aan data wegschrijven, ten opzichte van 840 TB met de 14 TB-schijven. In een rack met 10 enclosures kan je zo 600 TB extra kwijt.

De gegevensoverdrachtsnelheid bedraagt 255 MB/s tegenover 233 MB/s op de Hs14. Verder heeft de nieuwe HC620 dezelfde buffer van 515 MB en rotatiesnelheid van 7.200 rpm. De schijf maakt gebruik van een 6 Gbit/s SATA- of 12 Gbit/s SAS-interface.

Zowel Seagate als Toshiba bieden vandaag ook reeds schijven met een capaciteit van 14 TB aan, wat doet vermoeden dat ook zij snel met 15 TB op de markt zullen komen.

Eerder deze week bleek nog uit cijfers van IDC dat Seagate vandaag de markt van high-capacity HDD’s leidt in aantal verscheepte exemplaren, maar Western Digital wel het meeste capaciteit levert.

