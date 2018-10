IBM neemt voor 34 miljard dollar Red Hat over

IBM heeft een akkoord bereikt voor de overname van Red Hat, om zijn positie in de cloud-markt te verstevigen. Big Blue betaalt ongeveer 34 miljard dollar voor het softwarebedrijf, wat omgerekend neerkomt op bijna 30 miljard euro. Het is daarmee de grootste overname van IBM ooit.

Ginni Rometty, CEO van IBM, legt bij de bekendmaking van de deal vooral de nadruk op de bijkomende cloud-voordelen. Volgens Rometty luidt het een totale verandering van de cloud-markt in, waarbij IBM “de wereldwijde nummer één hybrid cloud-provider” is. Ook spreekt ze over een open cloud-oplossing waarmee bedrijven de volledige waarde uit hun zakelijke activiteiten halen. Ongetwijfeld verwijst ze dan naar de open-source oplossingen van Red Hat.

IBM is zoekende

IBM stelt dat bedrijven momenteel slechts 20 procent van de cloud inzetten. Hierbij zetten ze computerkracht in ter besparing van kosten. De overige 80 procent gaat om het “ontsluiten van echte zakelijke waarde en aandrijven van groei”. Dat komt neer op het verplaatsen van business applicaties naar de hybrid cloud, meer data benutten en het optimaliseren van ieder bedrijfsonderdeel.

Hoewel de deal zonder meer opmerkelijk is, komt het ook weer niet uit de lucht vallen. Eerder waren er al geruchten dat grote techbedrijven geïnteresseerd waren in Red Hat, al waren die geruchten voor 2010. Naast IBM werden destijds ook Oracle en Microsoft genoemd. Bovendien had IBM voorgaande jaren te maken met krimp en zijn cloud providers als AWS en Azure beter gepositioneerd. Het bedrijf dient dus een manier te vinden om het tij te keren, waar Red Hat met zijn stijgende inkomsten bij kan helpen.

Wat nu?

Toch is niet iedereen blij met de deal. Een werknemer van Red Hat zegt tegen ZDnet zich geen grotere cultuurshock te kunnen voorstellen. “Ik ga op zoek naar een baan bij een open-source bedrijf”, stelt een andere medewerker. Daarnaast zouden werknemers de voorkeur geven aan een overname door Microsoft, stelt een bron van ZDnet.

De afronding van de overname laat nog op zich wachten. Zoals gebruikelijk bij een grote deal moeten investeerders en autoriteiten nog definitief hun goedkeuring geven.