Cryptovalutabeurs opgeheven wegens hack, maar is mogelijk exit scam

Een kleine Canadese beurs voor cryptovaluta is opgeheven, nadat het claimde gehackt te zijn. De beurs die de naam MapleChange droeg, wordt er door critici van beschuldigd mensen bedrogen te hebben. Op de beurs kon in 62 cryptovaluta, waaronder bitcoin, ethereum en litecoin, gehandeld worden.

Volgens Coingecko gingen er geen gigantische bedragen om in MapleChange. Op zijn beste dag werd er zo’n 67.000 dollar aan cryptovaluta verhandeld. Toch waren er wat gebruikers, die nu hun volledige cryptovalutabeurs zien verdwijnen. Details over de hack zijn schaars, maar wat er bekend is wordt met gefronste wenkbrauwen ontvangen door de gemeenschap.

Onderzoek gaande

MapleChange schreef op Twitter dat er een bug was gevonden, die sommige gebruikers ertoe in staat stelde al het geld van de beurs te halen. “We bevinden ons momenteel in een diepgaand onderzoek hiernaar. Het spijt ons verschrikkelijk dat het op deze manier moet eindigen. Tot het onderzoek afgerond is, kunnen we niets terugbetalen.”

Daarna werd er in andere berichten geclaimd dat het bedrijf probeerde geld terug te geven, omdat van kleinere cryptovaluta niets gestolen zou zijn. Bitcoin of litecoin konden dan weer niet terugbetaald worden omdat die volledig gestolen zouden zijn. Ondanks dat niet duidelijk is om hoeveel geld het gaat, blijkt uit sommige berichten dat er in elk geval 913 bitcoin met een gezamenlijke waarde van 5,85 miljoen dollar gestolen zijn.

Exit scam?

Sommige critici stellen dat MapleChange helemaal niet gehackt is, maar dat er sprake is van een exit scam. Dat is wanneer een bedrijf claimt gehackt te zijn, maar de oprichters simpelweg het geld hebben gestolen en de biezen gepakt. Crypto Coin Junky stelt dat dit soort bedrog erg eenvoudig is: “zorg voor vertrouwen, verzamel zoveel mogelijk valuta op één plek en vertrek vervolgens met het geld.”

Slachtoffers van MapleChange zijn al een groep begonnen, Maplechange’d, waar ze informatie over de ‘scammer’ proberen te verzamelen om zo de precieze details te achterhalen. Tot nu toe heeft de groep al enkele beschuldigingen geuit, waaronder jegens de oprichters van de beurs.