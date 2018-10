AT&T onthult de eerste mobiele 5G-hotspots

AT&T beloofde in de loop van november van start te gaan met zijn mobiele 5G-netwerk. De uitrol moest op twee manieren plaatsvinden: via hotspots, maar tegelijk ook door het netwerk geleidelijk te upgraden. Nu is meer bekend over de hotspot-plannen van de Amerikaanse telecomgigant.

Het bedrijf wil dat doen middels de Netgear Nighthawk 5G Mobile Hotspot. Oorspronkelijk had men beloofd dat er mobiele hotspot ‘pucks’ op de markt gebracht zouden worden, maar zoals onderstaande afbeelding laat zien is het Netgear-apparaat in elk geval geen traditionele puck.

Kleinschalige 5G

De Netgear Nighthawk 5G Mobile Hotspot is getest door AT&T op een van de 5G-mmwave zendmasten van Ericsson. Die mast maakt gebruik van de Qualcomm Snapdragon X50-modem en voldoet volledig aan de 5G NR-normen. Dat is dus geen netwerk dat zoals dat van Verizon op pre-standaard 5G werkt. Dat betekent meteen dat de hotspots van AT&T en Netgear ook toekomstige 5G-zendmasten ondersteunen.

Tegelijk is het wel een relatief groot apparaat. De Netgear Nighthawk 5G Mobile Hotspot is voorzien van een kleurenscherm met een zwarte bezel en een flink plastic frame. Hoe groot dat precies is, weten we helaas nog niet, maar het geheel ziet er wel relatief groot uit. Mobiel 5G is dus mogelijk met deze apparaten, evenals de mogelijkheid om die verbinding met meerdere apparaten te delen.

Wel is het voorlopig geen klein apparaat zoals de 4G-apparaten dat tegenwoordig wel zijn. Het lijkt er dan ook vooral op dat bedrijven nog niet helemaal klaar zijn voor de uitrol van kleinschalige 5G-apparatuur. Recente verbeteringen op het gebied van 5G-antennes zouden wel moeten helpen.

AT&T heeft nog niet bekend gemaakt hoe duur de Netgear Nighthawk 5G Mobile Hotspot wordt. Wel kunnen we er vanuit gaan dat deze in november in de eerste Amerikaanse winkels ligt. Dit jaar worden in de Verenigde Staten twaalf steden aangesloten op de mobiele 5G-dienst van AT&T en zeven andere steden volgen begin 2019.