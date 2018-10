Personeel Red Hat bezorgd over overname door IBM maar bedrijfstop niet

Toen eerder vandaag bekend werd gemaakt dat IBM van plan was om Red Hat over te nemen, werd dat met enige scepsis ontvangen. De bedrijfsleiding was er blij mee, maar het personeel bepaald niet. Vandaag reageert de bedrijfstop van Red Hat in een uitgebreid bericht over de overname. Alles lijkt erop gericht mensen zoveel mogelijk gerust te stellen.

Paul Cormier, de voorzitter van de afdeling Products and Technologies bij Red Hat, schreef dat “vandaag een belangrijke dag is voor open-source. Het gaat om de grootste softwaretransactie in de geschiedenis en een open-source bedrijf. Laat dat even op je inwerken. We hebben geschiedenis geschreven.”

Positieve ontwikkeling?

Cornier reflecteert in zijn blog eerst op de geschiedenis van Red Hat en concludeert vervolgens dat IBM 34 miljard dollar investeert in Red Hat en de open hybride cloud. Volgens hem laat dat de toewijding van IBM aan open-source zien en moet deze overname juist alle twijfel over het voortbestaan van open-source wegnemen.

Ook CEO Jim Whitehurst van Red Hat was in een mail aan het personeel lovend. “Open-source is de toekomst van zakelijke IT”, begon hij zijn verhaal. Dat Red Hat nu bij de IBM-familie gevoegd wordt, betekent dat het bedrijf “dramatisch groter” kan worden en de uitbreiding van zijn platform kan “versnellen”.

Er zijn immers meer middelen beschikbaar en dat maakt het mogelijk voor het bedrijf om meer geld te investeren in de ontwikkeling van zijn platform. “Samenwerken met IBM maakt het mogelijk” om nu al te realiseren “wat we pas over een paar jaar hadden kunnen doen, als we dat alleen hadden moeten proberen.”

Negatieve ontwikkeling?

Red Hat zal ook actief blijven als onafhankelijke dochter binnen IBM bestaan. “Dat stelt Red Hat ertoe in staat om het brede ecosysteem dat consumentenkeuze mogelijk maakt en integraal was voor het succes van het bedrijf” uit te bouwen. Maar het bedrijf moet wel sneller groeien onder IBM en precies dat is waar personeel van Red Hat zich zorgen over maakt.

Op de eerste plaats maakt men zich zorgen dat het nieuws nu al bekend werd gemaakt. Het had eigenlijk pas volgende week aangekondigd moeten worden, maar doordat het uitlekte had het leiderschap van Red Hat geen kans om het personeel voor te bereiden. Dit viel dus koud op het bord van sommige medewerkers. Daarnaast is de geschiedenis van IBM met open-source bepaald niet altijd een positieve. Het personeel maakt zich dus zorgen, maar Whitehurst probeert dat weg te nemen door te benadrukken dat Red Hat zich erop zal blijven richten op het “stimuleren van onze cultuur als onderdeel van een nieuwe organisatie.” Waarden als “samenwerking, transparantie, participatie en meritocratie” blijven centraal staan. “Ik hoop dat we deze cultuur naar heel IBM kunnen uitbreiden.”