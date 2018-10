Brad Smith, president van Microsoft, heeft bekendgemaakt dat het bedrijf wil bieden op contracten van de Amerikaanse overheid en het leger, ook als sommige werknemers daar een probleem mee hebben. Dat meldt TechCrunch. Het bedrijf biedt ook mee op het JEDI-contract van het Pentagon.

Het JEDI-contract staat voor Joint Enterprise Defense Infrastructure. Het is een project waarbij het Pentagon zoveel mogelijk naar de cloud wil overstappen. Eén bedrijf krijgt het project, waardoor de cloudaanbieder die gekozen wordt een behoorlijk grote verantwoordelijkheid krijgt.

Onder meer Amazon, IBM, Oracle en Microsoft bieden mee op het contract. Google besloot eerder dit jaar niet mee te doen met bieden, omdat het niet zou passen binnen zij AI-principes en het niet over bepaalde certificeringen van de overheid beschikte. Microsoft maakte eerder in oktober bekend die certificeringen wel te hebben.

Smith zegt nu dat er wel wat ethische overwegingen zitten aan de meest geavanceerde technologieën van tegenwoordig, zoals kunstmatige intelligentie. Ook benoemde hij manieren waarop ze misbruikt kunnen worden. Maar Smith benadrukte tegelijkertijd dat Microsoft blijft werken met de overheid en het leger.

Beste technologieën

“We geloven allereerst in een sterke bescherming van de Verenigde Staten en we willen dat de mensen die het beschermen toegang hebben tot de beste technologie uit de natie, waaronder van Microsoft”, aldus Smith. Om die reden wil het bedrijf dan ook het JEDI-contract winnen, ook al heeft het kritiek op het feit dat maar één bedrijf kan winnen. Smith noemde het JEDI-contract specifiek als een voorbeeld van de wensen van het bedrijf om nauw met de overheid samen te werken.

“Onlangs bood Microsoft op een belangrijk veiligheidsproject. Het is het JEDI-contract, dat de volledige IT-infrastructuur van het ministerie van Defensie opnieuw zal engineeren, van het Pentagon tot ondersteuning in het veld van onze dienstmannen en -vrouwen. Het contract is niet gegeven, maar het is een voorbeeld van het werk dat we willen doen.”

Microsoft geeft aan mensen in het land, en zeker mensen die het land dienen, te willen steunen. Daarbij hoort het toegang hebben tot de beste technologieën. Verder zegt Smith te denken dat het belangrijk is dat techbedrijven onderdeel zijn van de gesprekken als de overheid geavanceerde technologieën gebruikt. “Maar we kunnen niet verwachten dat er wijs met deze nieuwe ontwikkelingen wordt omgegaan als de mensen in de techsector die het meest over technologie weten zich terugtrekken uit het gesprek.”