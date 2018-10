Fujitsu en Ericsson starten samenwerking voor 5G basestation

Het Zweedse Ericsson en en Japanse Fujitsu zijn een samenwerking begonnen om 5G basestations te maken. Dat meldt Mobile World Live. De bedoeling is dat er een end-to-end 5G-netwerk geleverd wordt, evenals gerelateerde diensten.

Fujitsu heeft ervaring met het kleiner maken van producten en het besparen van energie. Dat moet de sterke internationale verkoopkanalen van Ericsson gaan complementeren. In eerste instantie gaan ze echter alleen systemen voor de Japanse markt leveren. Hun samenwerking wordt later uitgebreid naar klanten over de gehele wereld.

Volgens Fredrik Jejdling, het hoofd van netwerken bij Ericsson, is Fujitsu een “geweldige klanten om de ontwikkeling in Japan te versnellen”. “Deze samenwerking belooft spannende nieuwe zakelijke kansen, van mobiele breedband, naar verwachting de eerste wijdverspreide use case van 5G, tot IoT en meer”, voegt Tango Matsumoto, het hoofd van Fujitsu Network, toe.

Volgens rapporten heeft Fujitsu minder dan 1 procent van het wereldwijde marktaandeel van basestations in handen. Met de samenwerking met Ericsson krijgt het bedrijf eenvoudiger toegang tot andere markten. Ericsson had in 2017 volgens data van IHS Markit 27 procent van de mobiele infrastructuurmarkt in handen.

Samsung

Concurrent Samsung kondigde vorige week aan een samenwerking te zijn gestart met NEC voor 5G. De twee partijen willen het beste van technologie en de expertise van 5G samenbrengen. De bedrijven gaan mobiele providers flexibele 5G-oplossingen bieden die gelokaliseerd zijn voor elke regio met aanpasbare diensten om de eisen van de providers tegemoet te komen.

Samsung zei toen: “Deze samenwerking brengt de beste technologie en expertise in 5G samen, door het leiderschap van NEC en Samsung in 5G en IT-oplossingen samen te brengen.”