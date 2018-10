Google voegt meer machine learning-functies toe aan Firebase

Google heeft nieuwe mogelijkheden toegevoegd aan zijn Firebase development framework voor mobiele en web-applicaties. Daarmee moet het aantrekkelijker worden voor gebruikers van grote enterprises, meldt Silicon Angle.

Firebase werd in 2014 gelanceerd met als doel om een volledig platform te zijn voor het maken van apps die op het Google Cloud Platform kunnen draaien. Nu zijn er dus nieuwe functies toegevoegd aan het platform, die meer creativiteit zouden moeten veroorzaken bij ontwikkelaars.

Dit wil het bedrijf onder meer doen met Face Contours, een bètaversie van een machine learning-kit. Met de kit worden de mogelijkheden van de programming-interface van de Face Detection-applicatie significant verbeterd. Gebruikers kunnen nu ruim honderd punten herkennen op een menselijk gezicht. De functie kan gebruikt worden om betere apps te maken die accessoires als haar, oren of brillen op een menselijk gezicht positioneren, en ze meer realistisch laten lijken.

Daarnaast kondigde Google aan dat de Firebase Predictions-dienst nu breed verkrijgbaar is. Daarmee kunnen ontwikkelaars de machine learning-systemen van Google gebruiken voor analytics-data van hun applicaties om betere inzichten te krijgen. Firebase Predictions krijgt daarnaast ondersteuning voor de BigQuery-dienst voor diepere analyses van data over voorspellingen. Verder is het mogelijk om app-data te exporteren naar BigQuery om hun eigen ML-modellen te maken.

Ondersteuning

Verder werd “Premium Cloud Support” voor Firebase aangekondigd, waarmee gebruikers toegang krijgen tot het Google Cloud Support Center, Pantheon en uiteindelijk ook ondersteuning via de telefoon. Voor ontwikkelaars is er een nieuwe Firebase Management API, waarmee gebruikers Firebase-projecten en -apps programmatisch kunnen maken en managen. Dat betekent dat het eenvoudig is om omgevingen te maken of te vernietigen als onderdeel van de workflow.

Tot slot zei Google dat Test Lab voor iOS nu ook breed beschikbaar is geworden. Daarmee kunnen ontwikkelaars hun apps nu testen via Firebase op alle iOS- en Android-apparaten en -configuraties, om hun prestaties te verbeteren.