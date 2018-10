G Data heeft een nieuwe versie van zijn beveiligingsoplossingen aangekondigd: G DATA Generation 2019. Het bedrijf vernieuwde G DATA Antivirus, Internet Security en Total Security. De nieuwe oplossingen moeten onder meer bescherming bieden tegen de diefstal van bitcoins en banking trojans.

“Een groot deel van ons leven is gedigitaliseerd. Maar meer gebruiksgemak gaat gepaard met een verhoogd risico voor gebruikers”, zegt Security Evangelist Tim Berghoff. Hij geeft aan dat elke minuut ongeveer negen nieuwe malware families ontdekt worden die gegevens proberen te versleutelen, kopiëren of geld te verdienen. Daarbij is het niet eenvoudig om onschadelijke software van schadelijke te onderscheiden. “Dit is een probleem en het zorgt voor nieuwe uitdagingen. Een op handtekeningen gebaseerde verdediging is niet langer geschikt voor het snelle tempo van het internet. Proactieve next generation technologie is essentieel omdat het bescherming kan bieden tegen onbekende dreigingen.”

G Data heeft de effectiviteit van zijn beveiliging verbeterd en geïmplementeerd in de vorm van een Anti Malware Scanning Interface (AMSI). AMSI analyseert opdrachten die dynamisch door scripts worden gegenereerd. Op die manier moeten dreigingen gestopt kunnen worden. Verder is er geautomatiseerde besluitvorming toegevoegd, waardoor er minder interventies van gebruikers benodigd zijn.

Ook wordt malware in de webbrowser effectiever gedetecteerd door verbeterde plugins voor de browser. Met de File Cloud worden bijvoorbeeld URL’s die in de browser zijn gedetecteerd vergeleken met wat bekend is bij G Data. Op die manier moet manipulatie van versleuteld dataverkeer worden voorkomen.

Klantenservice

In My G DATA, het klantenportaal van de oplossingen, is een vereenvoudigd licentiebeheer te vinden. Daar is alles wat gebruikers nodig hebben eenvoudig te vinden. Het kan gaan om het uitbreiden van een licentie, vragen over de oplossingen of om contact opnemen met de klantenservice. Die klantenservice is 24 uur per dag, 365 dagen per jaar beschikbaar, aldus het bedrijf. Tijdens kantooruren is dat in het Nederlands, buiten kantooruren in het Engels.

In de vernieuwde oplossingen is bovendien een Remote Support-functie geïntegreerd. Daarmee is het mogelijk om een servicevraag te genereren in de softwareomgeving. De klantenservice neemt vervolgens zo snel mogelijk contact op om samen met de gebruiker een oplossing te vinden.