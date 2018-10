AWS, Azure en Google Cloud investeren miljarden in datacenters

De budgetten die in hyperscale datacenters worden gepompt, stijgen niet meer zo sterk dan vroeger. Toch blijven de investeringen enorm hoog. In hun ikwartaalgesprekken spreken Amazon, Google en Microsoft over flinke investeringen.

Zowel Amazon, Microsoft als Google geven geen exacte cijfers wanneer het gaat over hun datacenters, maar hun rapporten geven genoeg details om een degelijke inschatting te maken.

Google spendeerde ongeveer 5,6 miljard dollar afgelopen kwartaal aan ‘productiegereedschap, datacenterconstructie en faciliteiten’. Dat is 2 miljard dollar meer dan hetzelfde kwartaal in 2017. De verhoogde uitgaven komen volgens Google omdat ze aan meer dan 20 datacenters over de hele wereld bouwen. Ze investeren ook in de netwerkinfrastructuur zoals onderzeese kabels voor een hogere internetsnelheid en kwaliteit.

AWS

Leider AWS rapporteert zijn datacenter investeringen onder een ‘capital lease bucket’ die afgelopen kwartaal 2,33 miljard dollar bedroeg. Amazon laat weten aan zijn investeerders dat het flink minder heeft geïnvesteerd vergeleken met vorig jaar. Puur qua extra investeringen stijgt het amper met 9 procent vergeleken met 69 procent het jaar ervoor.

De operationele marge voor AWS lag hoger dan ooit op 31 procent. Het benadrukt dat de huidige installaties efficiënt worden gebruikt. Dat geldt niet alleen voor alle AWS business maar ook Amazon consumer, niet toevallig de grootste klant van AWS.

Microsoft Azure

Microsoft, de nummer twee cloudprovider, rapporteerde een totale investering in de ‘Intelligent Cloud’ van 4,3 miljard dollar. Daarvan gaat ongetwijfeld een groot deel naar datacenters. De hoge investeringen zijn volgens Microsoft nodig om aan de vraag van de klant te voldoen.

Microsoft CFO Amy Hood: “We verwachten dat de groei in datacenters volgend jaar beperkt blijft, ondanks dat we een stijgende groei aan klanten verwachten.”