OnePlus 6T onthuld: dubbele camera, kleine notch en vingerafdrukscanner onder het scherm

OnePlus heeft gisteravond zijn tweede smartphone van 2018 gepresenteerd: de OnePlus 6T. Na alle lekken van de afgelopen weken, waren er nog maar weinig verrassingen, al is het op zichzelf een mooi toestel met enkele interessante vernieuwingen. Tegelijk is het geen grote stap voorwaarts voor de Chinese fabrikant.

De afgelopen weken heeft OnePlus al flink wat details subtiel laten lekken over zijn nieuwste smartphone. Zo bereidde het bedrijf het publiek er bijvoorbeeld op voor dat er geen 3,5mm-ingang meer in de toptelefoon zou zitten. Maar ook werden andere details gelekt en dus zijn er vandaag weinig nieuwigheden onthuld.

Scherm en vingerafdrukscanner

De OnePlus 6T heeft een 6,41-inch scherm, met een resolutie van 2.340 bij 1.080 pixels – ofwel 402 pixels per inch. Er is verder een relatief kleine notch bovenin, met ruimte voor de selfiecamera. De schermverhouding ligt op 19.5:9 en voor het eerst in de geschiedenis van OnePlus zit er onder dast scherm een vingerafdrukscanner. Het bedrijf noemt het de snelste vingerafdrukscanner onder een display ooit.

Het gaat daarbij om een optische scanner, die werkt zodra het scherm van de telefoon aanstaat. Onherroepelijk zorgt dat voor enige vertraging bij het ontgrendelen via de vingerafdrukscanner, al schijnt de vertraging relatief mee te vallen en werkt het systeem volgens sommige recensenten die de telefoon al mochten uitproberen prima.

Camera en andere specs

De 6T heeft een dubbele camera een de achterkant, met 16- en 20-megapixelsensor. De primaire lens heeft een diafragma van f/1.7 en biedt optische beeldstabilisatie. Nieuw is de Nightscape-functie, die ervoor moet zorgen dat de telefoon betere plaatjes knipt als er weinig licht is. De frontcamera biedt ook een 16-megapixelsensor.

De smartphone draait verder op een Qualcomm Snapdragon 845, waarmee het toestel over de nieuwste processor beschikt. Verder biedt de Android-telefoon nog een 3.700 mAh-accu en wisselende hoeveelheden werkgeheugen. De dual-sim mogelijkheid maakt van de telefoon eentje die geschikt is voor zakelijk en privé gebruik.

Met 6GB werkgeheugen en 128GB opslagcapaciteit kost de OnePlus 6T 559 euro. Voor 8 gigabyte werkgeheugen en 128GB opslagcapaciteit betaal je 589 euro en voor de 8GB/256GB-variant 639 euro. De telefoon ligt vanaf 6 november in de winkel.