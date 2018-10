Nadat het HipChat en Stride aan Slack Technologies verkocht, zet Atlassian vandaag nog een stap terug van de videocommunicatiemarkt. Het bedrijf heeft namelijk zijn Jitsi-platform, dat gebruikt kan worden voor videoconferenties, verkocht aan 8×8 Inc., een grote aanbieder van online meetingdiensten voor bedrijven.

De overname is enigszins ongebruikelijk, omdat Jitsi geen commercieel product is. Jitsi is een open-source project van Atlassian dat voornamelijk de bouwblokken vormt voor het ontwikkelen van communicatieplatformen. Bedrijven als Comcast en Highfive maken gebruik van de technologie en deze lag ook aan de basis voor Atlassians Stride.

Jitsi afgestoten

Tegelijk is het niet vreemd dat Atlassian van Jitsi af wil. Het bedrijf nam het in 2015 over met het uitgesproken doel om zijn communicatieportfolio te versterken. Maar nu het allerlei communicatietechnieken als HipChat en Stride af stoot, werd het ook tijd om een knoop door te hakken rond Jitsi.

Als onderdeel van de deal, waarvan overigens niet bekend is hoeveel geld ermee gemoeid gaat, zal 8×8 het project geheel overnemen en het team van Atlassian-ontwikkelaars die de code onderhouden ook inhuren. Meer dan een half dozijn projecten gaan naar de ontwikkelaars van 8×8. Denk daarbij aan Jitsi Meet, een webbased videoconferentie-app en Videostream dat het makkelijker maakt om meetings te streamen.

De ontwikkelaars van Jitsi stellen dat het team geheel intact zal blijken en “blijft werken als onafhankelijke groep.” Op operationeel vlak zal de boel dan ook ongeveer hetzelfde functioneren als onder Atlassian. “Gebruikers en ontwikkelaars van Jitsi zullen geen impact merken, al verwachten we wel dat dankzij voortdurende financiën en ondersteuning, er nog meer nieuwe functies en mogelijkheden naar het project komen.”

Harde concurrentiestrijd

Delen van Jitsi moeten geïntegreerd worden met het 8×8 Meetings platform. Het is een manier voor 8×8 om de concurrentie met onder meer Slack beter aan te kunnen gaan. Dat weet namelijk steeds meer bedrijven aan te trekken en te laten overstappen van traditionele communicatieplatformen voor teams.

Momenteel richt Slack zich op concurrentie met Gmail en Outlook, wat het doet via de overname van maildienst Astro. Gebruikers kunnen daarmee mails lezen en beantwoorden zonder de interface van Slack te hoeven verlaten.