‘Werknemers Google protesteren donderdag tegen omgang met seksueel wangedrag’

Ongeveer 200 werknemers van Google zouden van plan zijn om donderdag massaal het kantoorpand te verlaten, meldt Buzzfeed News. Daarmee zouden ze willen protesteren tegen de omgang van de internetgigant met topmensen die beschuldigd zijn van seksueel wangedrag.

The New York Times onthulde vorige week dat Google Android-oprichter Andy Rubin 90 miljoen dollar meegaf, ook al werd hij beschuldigd van seksueel wangedrag. Een vrouw beschuldigde hem ervan dat hij haar dwong tot orale seks. De internetgigant vond die beschuldiging geloofwaardig en vroeg Rubin om op te stappen. Maar het incident werd – net als andere incidenten met seksueel wangedrag door topmensen – onder de pet gehouden.

CEO Sundar Pichai en vice-president van people operations Eileen Naughton gaven daarna in een memo toe dat in de afgelopen twee jaar 48 mensen ontslagen werden vanwege seksueel wangedrag. Dertien daarvan waren topmensen in management of een hogere positie.

Rubin verliet Google in 2014, maar er werden geen details bekendgemaakt over zijn vertrek. Rubin richtte daarna Essential op, maar na verhalen over seksueel wangedrag besloot hij verlof te nemen van zijn bedrijf om “om te gaan met persoonlijke zaken”.

Demonstratie

“Persoonlijk ben ik woedend”, aldus een werknemer van Google. “Ik heb het gevoel dat er een patroon is van machtige mannen die wegkomen met schandalig gedrag tegenover vrouwen bij Google, of als ze er niet weg mee komen, ze een tik op de vingers krijgen of weggestuurd worden met veel geld, zoals Andy Rubin. En het is een leiderschap van vooral mannen die beslissingen maken over welke consequenties er wel of niet worden gegeven.”

Topmensen van de internetgigant hielden donderdag een vergadering met alle werknemers, waarin ze probeerden hun behandeling van Rubin uit te leggen. Ook boden ze excuses aan. Maar gedurende het weekend werd er een bericht geplaatst waarin gesuggereerd werd dat werknemers een zogenaamde walkout zouden organiseren. Maandagochtend had het bericht honderden upvotes.