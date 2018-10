Steeds meer bedrijven willen hun verschillende uitdagingen voor het beheer van hun bedrijfsnetwerken oplossen door over te stappen naar een SD-WAN-omgeving, zo concludeert Barracuda in een recent wereldwijd onderzoek. Het verkrijgen van een betere beveiliging voor de netwerkinfrastructuur is hiervoor het belangrijkst

Uit het onderzoek komt naar voren dat wereldwijd veel IT-beheerders van grote bedrijven met hun bestaande WAN-configuraties tegen netwerkproblemen oplopen. Bijna de helft van de respondenten geeft aan dat die problemen bestaan uit de complexiteit van deze omgevingen, de prestaties van clouddiensten binnen de omgevingen en uit de netwerkprestaties.

Om de bedrijfsomgevingen beter beheersbaar te kunnen maken, stappen veel bedrijven daarom over naar een SD-WAN-omgeving uit de cloud. Bijna de helft van de respondenten deed dit het afgelopen jaar.

Beveiliging belangrijkste argument

Het verbeteren van de beveiliging is voor de overstap naar SD-WAN vaak het belangrijkste argument. Voor een ruime meerderheid van de wereldwijde respondenten vormen bescherming tegen geavanceerde dreigingen en gecentraliseerd beheer zeer belangrijke of zelfs cruciale factoren in de keuze voor de overstap naar een SD-WAN-omgeving. Zij verwachten dat een SD-WAN-omgeving hen betere beveiliging biedt tegen lagere kosten.

Overige voordelen

Andere voordelen die bedrijven met SD-WAN willen realiseren, zijn onder meer betere connectiviteit en meer flexibiliteit en schaalbaarheid van hun netwerken. Ook blijkt kostenbesparing in het algemeen een belangrijk argument te zijn. Zo geeft bijna de helft minder uit dankzij SD-WAN. Iets meer dan een derde geeft aan dat zij alleen al de kosten voor de inzet van de WAN-techniek MPLS hebben weten te verlagen.

Nederlandse en Belgische situatie

Uit het onderzoek zijn ook gegevens over specifiek Nederland en België te halen. Ook voor Nederlandse en Belgische bedrijven worden SD-WAN-omgevingen steeds populairder. Bijna een op de drie ondervraagde organisaties geeft aan al SD-WAN in de meeste vestigingen te hebben uitgerold. De helft van de ondervraagde organisaties is hiermee bezig of gaat dit komend jaar doen.

Bijna zes op de tien bedrijven in Nederland en België stelt dat security de hoogste prioriteit heeft bij het kiezen van een SD-WAN-oplossing. Kostenbesparing is ook een belangrijke factor om over te stappen. Respondenten die al SD-WAN gebruiken, schatten dat zij over een periode van 12 maanden in totaal bijna 1,5 miljoen euro op MPLS- en WAN-kosten kunnen besparen.

Tot slot geeft ruim de helft van de ondervraagde Nederlandse en Belgische bedrijven aan dat hun concurrentiepositie gevaar loopt als ze hun huidige WAN niet upgraden naar SD-WAN.