Apple geeft nieuwe MacBook Air retinascherm en andere verbeteringen

Apple heeft dinsdagmiddag zijn nieuwe MacBook Air onthuld. Het apparaat was wel eens toe aan een update en heeft die ook gekregen. Het vernieuwde apparaat is voorzien van een retinascherm, smallere schermranden en wat andere verbeteringen. Ook de Mac Mini is van een update voorzien.

Voor het eerst sinds 2010 voorziet Apple zijn MacBook Air van een beter scherm. Ditmaal is er een retinascherm ingebouwd met een resolutie van 2.560 bij 1.600 pixels. Dat is een forse verbetering ten opzichte van het vorige model, dat een resolutie van 1.440 bij 900 pixels had. Net als bij dat vorige model, is het scherm ook nu weer 13,3 inch groot.

Nieuwe MacBook Air

Apple heeft het ontwerp van de MacBook Air ook enigszins veranderd. Dat zien we vooral in de schermranden, die volgens CEO Tim Cook zeventien procent smaller zijn. Daardoor heeft de MacBook Air ook een kleinere behuizing en weegt hij minder. Nu weegt het apparaat nog 1,25 kilogram en meet hij 15,6mm dik. De laptop is mede door het nieuwe toetsenbord zo dun; het gaat namelijk om een nieuw butterfly-toetsenbord zoals dat ook in andere recente laptops van Apple zit.

De MacBook Air heeft drie microfoons gekregen en kan ontgrendeld worden met een vingeradrukscanner die in het toetsenbord verwerkt zit. Apple geeft de gebruiker verder een dualcoreprocessor van de achtste generatie, evenals een maximaal werkgeheugen van 16 gigabyte. Verder is er een SSD-opslag ingebouwd van maximaal 1,5 terabyte.

Apple heeft de MacBook Air voorzien van twee USB-C poorten om accessoires aan te kunnen sluiten. De accuduur moet gelijk zijn aan voorgaande modellen. De goedkoopste versie van wat volgens Apple “de groenste Mac” ooit is, kost 1349 euro en ligt vanaf 7 november in de winkel. Dit model heeft 128GB aan opslagcapaciteit en 8GB aan werkgeheugen.

Mac Mini

Dan is er nog de Mac Mini, die voor het eerst sinds 2014 van een update is voorzien. Deze desktop-pc van Apple heeft een Intel-processor met vier tot zes rekenkernen en is vijf keer zo snel als het vorige model. Verder heeft het apparaat maximaal 64GB werkgeheugen en is er een SSD-schijf ingebouwd.

Aan de achterkant van de nieuwe Mac Mini zitten vier USB-C poorten, twee USB-A poorten en aansluitingen die HDMI en Ethernet mogelijk maken. Het goedkoopste model kost 799 dollar en ligt vanaf 7 november in de winkel. Dit model heeft een Intel i3-processor, 8GB werk- en 128GB opslaggeheugen.