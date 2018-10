iPad Pro 2018 krijgt nieuw design en is gericht op de zakelijke professional

Niet alleen heeft Apple vandaag een nieuwe MacBook Air en Mac Mini gepresenteerd, er is ook een forse verbetering gepresenteerd van de iPad Pro. Net als de twee eerdergenoemde apparaten, was ook de tablet van Apple al langere tijd niet van een nieuw design voorzien. Tot vandaag dus.

Tijdens een presentatie heeft Apple CEO Tim Cook de nieuwe iPad Pro gepresenteerd. Het apparaat is duidelijk gericht op de zakelijke klant en creatieve professionals die graag gebruik maken van Apple-apparatuur. De iPad Pro 2018 heeft een groter scherm in een kleinere behuizing en zoals gebruikelijk wat interne verbeteringen.

De iPad Pro 2018

De nieuwe iPad heeft voor het eerst geen thuisknop meer. Dat betekent ook meteen, net als bij de iPhones, dat er geen vingerafdrukscanner meer in het apparaat zit. In plaats daarvan bouwt Apple de camera’s en sensoren in die nodig zijn om Face ID mogelijk te maken. Het is volgens Apple een stuk veiliger om de nieuwe iPad te gebruiken.

Doordat er geen thuisknop meer is, kon Apple de schermranden flink verkleinen. Het apparaat heeft een 11-inch scherm dat in een even grote behuizing zit als de 10,5-inch variant. Ook is er een 12,9-inch versie beschikbaar. Beide nieuwe modellen zijn 5,9mm dik, wat een volledige millimeter dunner is dan de vorige generatie iPad Pro.

De specs

De iPad Pro wordt draaiende gehouden door een Apple A12X Bionic-chip, die met hetzelfde 7nm-procedé gebouwd is als de processor van de iPhone XS. De achtkernige CPU is volgens Apple 35 procent sneller dan het model van vorig jaar. Wat de grafische verwerking betreft, zou het apparaat tot wel duizend keer zo snel werken.

De nieuwe iPad Pro kan tien uur mee op een volledig volgeladen batterij en biedt maximaal 1TB aan opslaggeheugen, evenals maximaal een 5K-display. Standaard heeft de zakelijke tablet echter een retinascherm met resolutie van 2.388 bij 1.668 pixels. De apparaten hebben een USB-C poort en geen Lightning-ingang.

Door de veranderde behuizing en het ontbreken van een thuisknop, is de nieuwe iPad overigens voorzien van dezelfde besturing als de iPhone XS en XR. Swipebewegingen staan daarin dus centraal. De iPad Pro 2018 is vanaf 7 november te koop. De goedkoopste versie kost 899 euro, de duurste 2.119 euro.