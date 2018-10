Europese Commissie investeert fors om wereldleider kwantumtechnologie te worden

De Europese Unie maakt flink wat geld beschikbaar om wereldleider op het gebied van kwantum computing te worden. De komende tien jaar moeten er maar liefst vijfduizend Europese onderzoekers naar kwantumtechnologie van fondsen voorzien worden.

Dat gebeurt binnen het vandaag aangekondigde Quantum Technologies Flagship. Binnen het initiatief krijgen onderzoekers de mogelijkheid om kwantumtechnologie te onderzoeken en te kijken naar commerciële implementaties hiervan. De bedoeling is dat er uiteindelijk een kwantum web ontwikkeld wordt, waarbinnen kwantum computers, simulators en sensoren aan elkaar verbonden worden via een quantum communicatienetwerk.

Twintig onderzoeken

In eerste instantie zijn er binnen het initiatief fondsen beschikbaar voor twintig projecten. Die krijgen beschikking over een gezamenlijk budget van 132 miljoen euro tot 2020. Het Horizon 2020-programma, zoals dit gedoopt is, zal zich richten op vier gebieden: kwantum communicatie, computing, simulatie en methodologie.

Meer dan een derde van de deelnemers aan het project zijn industriële ondernemingen, laat de Europese Commissie in een persbericht weten. “Europa is vastbesloten om wereldwijd toonaangevend te worden als het aankomt op de ontwikkeling van kwantumtechnieken”, laat Andrus Ansip, Commission Vice-President van de Digital Single Market weten. “Het Quantum Technologies Flagship project is onderdeel van onze ambitie om de Europese wetenschappelijke excellentie te consolideren en uit te breiden. Als we het volledige potentieel van kwantumtechnieken willen ontgrendelen, moeten we een solide industriële basis ontwikkelen om ons onderzoek ten volste te benutten.”

Waar tot 2020 zo’n 132 miljoen euro beschikbaar is voor het Quantum Technologies Flagship, zal er vanaf 2021 nog eens bijna 900 miljoen euro uitgegeven worden aan het kwantumonderzoek. De hoop is om daarmee nog eens 130 projecten te kunnen ondersteunen.