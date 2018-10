Bijna driekwart werknemers gebruikt gedwongen werkapps op persoonlijke smartphone

Bijna driekwart van de werknemers wordt gedwongen om apps voor hun werk te installeren of gebruiken op persoonlijke mobiele apparaten. De meerderheid van de werknemers die dit moet doen, is daar niet blij mee. Zo zijn mensen er bang voor dat hun werkgever hen dan kan volgen, ook als ze niet aan het werk zijn.

Dat blijkt uit een uitgebreid onderzoek van CCS Insight. Dat ondervroeg 672 personeelsleden in West-Europa en de Verenigde Staten over digitale technologie. In het onderzoek werd onder meer gekeken naar de manier waarop mensen digitale technologie op hun werk gebruiken en hoe het voor hun gevoel hun rol op het werk verandert.

Overal te tracken?

Het meest genoemde probleem rond technologie op de digitale werkplek blijkt een slechte verbinding te zijn. Dat voorkomt echter niet dat medewerkers always-on en connected apps gebruiken tijdens hun werk. WhatsApp is momenteel de meest gebruikte mobiele app rond het bedrijf, net iets meer dan Microsoft Office 365.

Toch stelt 74 procent van de medewerkers die ondervraagd werden dat ze het een vervelend idee vinden dat ze werkapps gebruiken op hun persoonlijke apparaten. Mensen zijn bijvoorbeeld bang dat hun werkgever hen kan tracken. Tegelijk merkt twee derde op dat ze hun werkgever wel vertrouwen met hun privacy.

Kunstmatige intelligentie

Uit het onderzoek van CCS komt ook naar voren dat mensen zich zorgen maken over de komst van kunstmatige intelligentie. Waar mensen het fijn vinden dat een techniek als Google Assistant kan helpen bij het werk, vrezen mensen voor het verlies van banen. De toegevoegde waarde is duidelijk, maar het banenverlies is wel iets wat mensen blijven associëren met de opkomst van AI.

Volgens Nick McQuire, vice president van Enterprise Research bij CCS Insight, is het belangrijker dan ooit dan mensen vertrouwen hebben in de persoonlijke én zakelijke technologie die ze gebruiken. Dat komt volgens McQuire door de vervagende grenzen tussen “persoonlijke en zakelijke technologie”.