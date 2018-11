Amerikanen klagen Chinese hackers aan voor stelen informatie lucht- en ruimtevaartbedrijven

Het Amerikaanse openbaar ministerie heeft vandaag tien Chinese spionnen aangeklaagd voor het hacken van Amerikaanse en Europese lucht- en ruimtevaartbedrijven. Zes hackers, twee Chinese inlichtingenagenten en twee insiders maakten onderdeel uit van een samenzwering om informatie te stelen van de betreffende bedrijven.

In de aanklacht valt te lezen dat de tien Chinese spionnen samenzweerden tussen 2010 en 2015 om informatie over de motoren van commerciële vliegtuigen in Europa en de Verenigde Staten te stelen. Het doelwit zou een niet nader gespecificeerd Frans bedrijf zijn dat in de Verenigde Staten samenwerkte met diverse lucht- en ruimtevaartbedrijven. Ook richtten de spionnen zich op een Brits bedrijf.

Stelen intellectueel eigendom

Het doel van de spionnen lijkt vrij duidelijk. Het Amerikaans openbaar ministerie stelt dat een Chinees overheidsbedrijf werkte aan soortgelijke motoren. “Het ultieme doel van de samenzweerders was het stelen van onder meer data, intellectueel eigendom en vertrouwelijke zakelijke informatie, waaronder informatie over een turbofan motor die in commerciële vliegtuigen gebruikt wordt”, luidt een statement van het ministerie.

Daartoe infiltreerden de Chinese spionnen een aantal bedrijven in enkele Amerikaanse staten. Dat deden ze op bevel van het Chinese ministerie van staatsveiligheid. In Frankrijk waren er twee spionnen actief die als insider aan de slag waren gegaan en dankzij een trojan ook van een afstand toegang hadden tot de computers.

De eerste hack vond plaats op 8 januari 2010. De hackers gebruikten daarbij meerdere verschillende technieken, onder meer door uiteenlopende malwaresoorten te installeren, domeinnamen te vervalsen en de websites van de bedrijven te hacken. De hacks eindigden heel plotseling in mei 2015, toen de bedrijven de malware op hun netwerken aantroffen en verwijderden.

Meedogenloze spionage

FBI-agent John Brown stelt tegenover de site Silicon Angle dat de dreiging van spionage vanuit de Chinese overheid groot is. “Deze hackactiviteit is echt en meedogenloos”, aldus Brown. Dat de tien spionnen aangeklaagd zijn, dient volgens hem als een “sterke boodschap ten aanzien van de Chinese overheid en andere buitenlandse regeringen die zich bezighouden met hackactiviteiten.”