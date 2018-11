‘Microsoft kiest chipleverancier Xilinx voor helft van AI-workloads op Azure’

Microsoft zou een nieuwe leverancier hebben gekozen voor de helft van zijn AI-workloads op Azure. Het zou gaan om Xilinx, dat zeer gespecialiseerde semiconductor-technologieën maakt. Intel blijft nog altijd de hoofdleverancier. Dat meldt Bloomberg op basis van ingewijden.

De chips van Xilinx moeten de helft van de coprocessors vervangen die nu gebruikt worden met de Azure-servers om machine learning-taken af te handelen. Die workloads werden eerder alleen aangedreven door chips van de Altera-afdeling van Intel. Intel kocht Altera in 2015, om programmeerbare chips vergelijkbaar met die van Xilinx toe te voegen aan zijn line-up.

Volgens Bloomberg blijft Microsoft chips van Intel kopen voor zijn andere cloudinfrastructuur-diensten. “Er heeft geen verandering plaatsgevonden in de sourcing voor bestaande infrastructuuraanbiedingen”, aldus een woordvoerder van Microsoft.

De chips worden echter niet zomaar goedgekeurd. De chips van Xilinx moeten eerst voldoen aan de prestatiedoelstellingen, voor ze breder worden ingezet.

Programmeerbare gate arrays

De flexibele chips zoals de programmeerbare gate arrays van Xilinx worden steeds populairder. Programmeerbare gate arrays zijn processors die in data centers gebruikt worden en in real-time opnieuw geprogrammeerd kunnen worden voor verschillende taken. Cloud-providers als Microsoft zijn steeds meer afhankelijk van de chips, omdat ze AI-workloads sneller kunnen verwerken dan standaard CPU’s.

“Programmeerbare chips zijn de sleutel tot het succes van providers van Infrastructures-as-a-Service, omdat ze bestaande CPU-capaciteit beter kunnen inzetten”, stelt Holger Mueller, een analist bij Constellation Research, tegenover Silicon Angle. “Ze zijn ook belangrijke enablers voor nieuwe technologieën, zoals machine learning en kunstmatige intelligentie.”

De nieuwe samenwerking met Xilinx is mogelijk wel een klap voor Intel, dat vorig kwartaal 496 miljoen dollar ophaalde met zijn verkopen, een stijging van 6 procent. Xilinx zag vorig kwartaal een stijging van 19 procent in zijn omzet. Xilinx maakt in tegenstelling tot Intel alleen dit soort chips.