OpenStack Foundation geeft open source edge-platform StarlingX vrij

De OpenStack Foundation heeft een nieuw open source edge-platform vrijgegeven. Het zogeheten StarlingX verenigt bestaande opensource-applicaties zoals Kubernetes met Wind River en Intels Titanium Cloud-code.

Afgelopen mei, kort nadat Intel aankondigde Wind River te verkopen aan de investeringsmaatschappij TPG, kondigden beide bedrijven al aan dat ze de eigen code van Titanium Cloud aan de OpenStack Foundation zouden bijdragen. Volgens Wind River, een platform dat reken-, opslag- en netwerkoplossingen voor een breed scala aan randtoepassingen biedt, was dat grotendeels op aandringen van potentiële klanten, die interesse zouden hebben.

Edge cloud-softwarestack

“StarlingX is een complete edge cloud-softwarestack. Het omvat volledig het Linux-besturingssysteem, een hypervisor, een containerplatform op basis van Kubernetes en een opslagplatform, inclusief computer-, opslag- en netwerkmogelijkheden op basis van bestaande opensourcecomponenten: OpenStack, Ceph, Linux, enzovoort. Verder hebben we StarlingX-services toegevoegd voor configuratiebeheer, foutbeheer, softwarebeheer, hostbeheer en dergelijke”, aldus Glenn Seiler, vicepresident marketing en productmanagement van Wind River in een reactie aan aan Data Center Knowledge.

Volgens Steiler is het mogelijk om alles in een centraal datacenter te beheren. Dit gezien het volgens hem niet praktisch is om beheerders, operators en onderhoudsmensen op alle locaties te hebben.

Open source vereist

Volgens Seiler hebben veel bedrijven interesse getoond. Van zorg-, retail- tot overheidsinstellingen, die wel één duidelijke eis hadden: “Die vereiste was dat ze open source wilden. Ze wilden de lock-in van leveranciers verminderen. Ze wilden verzekeren dat als ze een technologie- of productbeslissing namen, die beslissing een lange levensduur in de industrie zou hebben.”

Ook laat hij weten binnen StarlingX te werken aan nieuwe technologieën om zo het concept van een gedistribueerde edge-cloud te ontwikkelen, waar meerdere regionale locaties of mini-datacenters tot de mogelijkheid behoren. Die kunnen vervolgens werken met honderden, of mogelijk zelfs duizenden, externe servers of apparaten in een fabriek of op andere locaties.

Sinds het platform is overgenomen door de OpenStack Foundation, zijn zowel Intel als Wind River betrokken gebleven bij het project en blijft de StarlingX-code de basis voor Titanium Cloud. De stichting heeft ook input gekregen van het project van ontwikkelaars die 99Cloud, China UnionPay, SUSE, Fujitsu, NEC en anderen vertegenwoordigers.