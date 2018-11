Qualys neemt securitybedrijf Layered Insight over voor robuuste containerbeveiliging

Cybersecurity softwareprovider Qualys heeft de startup Layered Insight overgenomen. Dat biedt een SecurityOps-platform waarbinnen DevOps-mogelijkheden met container security en compliance tools gecombineerd zijn. Volgens Qualys is het een mooie toevoeging aan zijn portfolio, die gezien het groeiende aantal cloudcontainers, ook hard nodig is.

Qualys heeft niet bekendgemaakt hoeveel geld er met de overname gemoeid gaat. Wel laat het weten dat de medeoprichters van Layered Insight zich bij het personeel van Qualys voegen. Dat zal dan ergens in 2019 gebeuren, want eerder zal de overname niet afgerond zijn. Asif Awan is straks CTO van container security bij Qualys en John Kinsella neemt de rol van vicepresident of engineering rond container security op zich.

Runtime-bescherming

In toenemende mate richt Qualys zich de afgelopen tijd op containerbescherming. Dat is niet gek, want het aantal containers groeit gestaag. Softwarecontainers verpakken als het ware apps en distribueren ze op meerdere platformen, zonder dat ontwikkelaars dan elke keer de complete code moeten herschrijven of aanpassen.

Door Layered Insight over te nemen, krijgt Qualys beschikking over een nieuwe runtime-mogelijkheid, die containerapps beschermt op hun meest kwetsbare momenten. Runtime security houdt vooral in dat, als een app draait, de software in real-time bedreigingen identificeert en blokkeert. Apps kunnen zichzelf beschermen en hebben daar geen menselijke interventie voor nodig.

Anomalie detecteren en tegengaan

Qualys schrijft in de aankondiging van de overname dat ontwikkelaars straks beschikken over het vermogen om “veiligheidslekken te detecteren en voorkomen tijdens de runtime”. Het systeem geeft een waarschuwing zodra het een anomalie detecteert en past automatisch maatregelen toe om ervoor te zorgen dat een lek minimaal is.

De nieuwe mogelijkheden die Qualys dankzij de overname van Layered Insight krijgt, zijn straks ook beschikbaar op publieke cloudplatformen als Amazon Web Services en Microsoft Azure. Ook serverloze containers vallen onder het aanbod. De verwachting is dat de overname in de eerste helft van 2019 rond is en de functies in de tweede helft van het jaar geïntegreerd zijn in het platform van Qualys.