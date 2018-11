Microsoft biedt zakelijke gebruikers nieuwe manier om Windows 10 Enterprise-functies te testen

Afgelopen september kwam Microsoft met een Windows Insider Lab for Enterprise. Testgebruikers van Windows 10 Insider for Business konden daar aankomende, op bedrijven toegespitste, functies testen. Deze week heeft Microsoft dat Insider Lab for Enterprise – ook wel bekend als Olympia Corp – opgefrist.

De hoop van Microsoft is om vooral meer zakelijke testgebruikers naar het programma te lokken. En dus komt het bedrijf met Olympia V2. “Het is de volgende stap om Windows Insiders ertoe in staat te stellen nieuwe en pre-release Windows 10 Enterprise-functies uit te proberen”, schrijft Microsoft in de aankondiging.

Het Olympia-programma

Toen Olympia V1 gelanceerd werd, accepteerde Microsoft slechts een klein aantal Windows Insiders binnen de proef. Degenen die actief waren binnen het testprogramma kregen beschikking over Windows 10 Enterprise en Office 365. Binnen V1 zette Microsoft zelf een testbedrijf op en vroeg het van gebruikers om hun apparaten daaraan toe te voegen en de Windows 10 Enterprise-functies uit te proberen.

Nieuw in V2 is de mogelijkheid voor gebruikers om hun eigen testbedrijven op te zetten. Binnen die testbedrijven kunnen gebruikers zowel vanuit een beheerders- als gebruikersperspectief functies uitproberen. Denk vooral aan pre-release Windows 10 Enterprise-functies als Windows Information Protection, Windows Defender Application Guard en Advanced Threat Protection.

Meer opties

Gebruikers van Olympia V2 kunnen ook een Microsoft 365-systeem opzetten en de testomgeving beheren. Deelnemers krijgen onder meer ook beschikking over System Center Configuration Manager-preview, Office 365, Intune, Autopilot en alle andere Windows 10 Enterprise-functies.

Om deel te nemen aan het programma, moeten gebruikers geregistreerd staan als Windows Insider-testers. Olympia V2 kan vervolgens via het Microsoft Evaluation Center gedownload en geïnstalleerd worden. Binnen een installatie wordt een aantal virtuele machines op een laptop geplaatst en krijgen gebruikers een handleiding waarin staat hoe ze de functies, beleidsmaatregelen en scenario’s die Microsoft wil testen kunnen uitrollen.