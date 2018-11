Red Hat wil met de nieuwe versie van zijn zakelijke open source Enterprise Linux-platform bedrijven en organisaties nog beter helpen om workloads te beheren binnen diverse cloudomgevingen. Het betreft dan public-, hybrid- en multicloud-omgevingen, alsmede bare-metal-omgevingen.

Alsof de recente overname door Big Blue de normaalste zaak van de wereld is, brengt de open sourcespecialist nu ‘gewoon’ een geoptimaliseerde versie uit van zijn open source Enterprise Linux-platform.

Dit is volgens Red Hat hard nodig omdat veel bedrijven naar multicloud- en hybride cloudomgevingen overstappen. Dit moet zo eenvoudig mogelijk en de bedrijven willen dus dat de verschillende workloads dan ook op een consistente manier blijven werken, waarbij het niet uitmaakt of deze in de genoemde cloudomgevingen draaien of in bare metal-situaties. Een prettig werkend en geoptimaliseerd besturingssysteem is dan mooi meegenomen.

Opties van Enterprise Linux 7.6

Inmiddels is men bij Enterprise Linux versie 7.6 aangekomen. Deze belooft heel wat verbeteringen om bedrijven en organisaties te ondersteunen bij het bijhouden van cloud native-technologieën en daarbij tegelijkertijd de hele IT-omgeving stabiel te houden.

De release biedt onder meer betere beveiligings- en compliance-opties met de komst van het Trusted Platform Module (TPM) 2.0. Dit zijn hardware-modules die een aanvulling vormen op de al in EP Linux 7 aanwezige Network Boud Disk Encryption (NBDE). Hierdoor ontstaan er twee beveiligingslagen binnen hybride cloudomgevingen om de data op schijven fysiek veiliger te houden. Het netwerkgebaseerde NBDE verzorgt de beveiliging in alle netwerkomgevingen, terwijl TPM op locatie werkt en daar een extra laag toevoegt door de schijven aan specifieke fysieke systemen te koppelen.

Andere verbeteringen zijn eenvoudiger beheer voor firewalls door verbeterde nftables, bijgewerkte cryptografische algoritmen voor RSA en de elliptic-curve cryptography (ECC) staat nu standaard ingeschakeld.

Beheer en automatisering

Linux is tegenwoordig vaak het standaard besturingssysteem binnen datacenters volgens Red Hat. De open source-specialist vindt het daarom belangrijk dat alle beheerders, ook die vroeger met andere besturingssystemen werkten, snel EP Linux onder de knie krijgen. Hiervoor is in versie 7.6 de Web Console verbeterd, die nu onder meer grafische informatie over de gezondheid en status van het Red Hat-systeem biedt. Denk daarbij aan het eenvoudiger vinden van updates, geautomatiseerde configuratie van single sign-on en een interface voor firewallbeheer.

Verder ondersteunt de release Red Hat Enterprise Linux System Roles. Dit is een verzameling van Ansible-modules die een stabiele en consistente manier bieden om implementaties van EP Linux verder te automatiseren en op afstand te beheren.

Linux container-innovaties

De laatste release biedt ook meer functionaliteit voor cloud native-toepassingen als containers. Versie 7.6 introduceert een lichtgewicht container toolkit met de open source tools Buildah, Skopeo, CRI-O en Podman.

Podman bouwt voort op Buildah en Skopeo en stelt gebruikers in staat containers en groepen containers (pods) te draaien vanuit een vertrouwde commandline interface, zonder dat er een daemon voor nodig is. Dit moet, aldus Red Hat, de complexiteit van containercreatie verminderen en ontwikkelaars makkelijker in staat te stellen containers te bouwen op werkstations, CI/CD-systemen en zelfs op HPC- of big data scheduling-systemen.

Versie 7.6 is per direct beschikbaar voor Red Hat Enterprise Linux-eindgebruikers met een abonnement.