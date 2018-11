Google heeft de afgelopen weken de veiligheid van gebruikersaccounts verbeterd. Vandaag zijn er vier nieuwe functies aangekondigd, specifiek gericht op het beschermen van een account voor en nadat iemand inlogt. Verder is er een nieuwe functie onthuld die accounts beter te herstellen maakt, als deze gehackt zijn.

Dat schrijft Google in een nieuwe blog. De updates zijn onthuld door productmanager Jonathan Skelker, die liet weten dat het niet meer mogelijk is om in te loggen op een Google-account als JavaScript – de programmeertaal die gebruikt wordt om interactieve webpagina’s mogelijk te maken – uitgeschakeld staat.

Vier nieuwe functies

Google doet dat omdat JavaScript de voornaamste tool is, waarmee men vaststelt of een gebruiker risico’s loopt als deze probeert in te loggen. Als JavaScript uitgeschakeld is, kan Google die tests niet uitvoeren. Overigens schakelen gebruikers JavaScript bijna nooit uit, maar doen malwarebots dat des te meer. Volgens Skelker wordt ongeveer 0,01 procent van de gebruikers getroffen.

Een tweede functie waarschuwt gebruikers over mogelijke malware-apps die op hun Android-telefoons staan. Volgens Google kan het mensen daarvan op de hoogte stellen via de Google Play Protect-scanner, die een lijst heeft met malware-apps. Die kan ook ingezien worden via het Google Security Checkup-menu.

Functie drie is een waarschuwing voor gebruikers, als ze op het punt staan hun accountgegevens te delen met websites en apps van derde partijen. “We stellen je er al van op de hoogte als je een site of app van een derde partij toegang geeft tot gevoelige gegevens – zoals je Gmail-data of Google Contacten – maar breiden dit de komende weken uit zodat je het ook weet als je andere data van je Google Account deelt”.

Tot slot verandert Google de procedure waarmee gebruikers een gehackte account kunnen herstellen. Google laat gebruikers onder meer bepaalde instellingen bevestigen, hun andere Google-accounts controleren en beveiligen, financiële activiteit nalopen en bekijken of er data missen.