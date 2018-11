‘Leap Motion wist tweemaal overnamepoging Apple te verpesten’

Leap Motion is een startup die zich bezighoudt met augmented en virtual reality. Waar de hardware van het bedrijf erg sterk is en zowel voor zakelijke als persoonlijke doeleinden ingezet kan worden, blijkt de zakelijke kant zich vooral als zwak te laten karakteriseren. Tweemaal liepen gesprekken met Apple voor een overname spaak.

Dat meldt Business Insider vandaag in een uitgebreid bericht over de overnamepogingen. De afgelopen vijf jaar wist Leap Motion twee overnamepogingen door Apple te verpesten om redenen die niet helemaal duidelijk zijn. Maar Business Insider stelt op basis van interne bronnen bij Leap Motion dat de bedrijfsleiding onrealistische verwachtingen had.

Eerste poging

Apple sprak volgens Business Insider in 2013 voor het eerst met oprichters Michael Buckwald en David Holz over een mogelijke overname. De bedoeling was om dan de mixed reality initiatieven van Apple weer nieuw leven in te blazen. Apple was van plan om de medewerkers van Leap over te nemen en in zijn eigen gelederen te passen. Maar de belangrijkste accessoire van Leap, een apparaatje waarmee handgebaren vertaald kunnen worden tot commando’s voor computers, hoefde niet mee.

Holz was echter niet geïnteresseerd in de overname. Hij vertelde Apple dat het “niet langer innovatief” was en dat “zijn technologie” niks waard was. Daarnaast prees hij Android de hemel in. Tijdens gesprekken met medewerkers zou Holz gezegd hebben dat hij niet voor de duivel wilde werken en daarom de overnamepoging afgewezen had.

Tweede poging

In de jaren daarna ging het echter niet zo goed met Leap. Apple had nog altijd interesse in de overname, maar daar er geen deal leek te komen, nam het enkele personeelsleden over voor de augmented reality divisie. Afgelopen lente zou Apple weer geprobeerd hebben om Leap Motion over te nemen. Ditmaal voor 30 tot 50 miljoen dollar. Er werd zelfs een formeel bod gedaan en HR-pakketten naar medewerkers van Leap verzonden.

Maar wederom viel de deal in het water, ditmaal omdat Holz en Buckwald van mening zouden zijn dat hun bedrijf meer geld waard was. De startup werd gewaardeerd op 306 miljoen dollar, maar haalt nauwelijks omzet. Nu voert het bedrijf nieuwe overnamegesprekken – ogenschijnlijk niet met Apple.