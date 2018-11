Datto lanceert twintig productinnovaties voor Managed Service Providers

Datto heeft updates voor al zijn productlijnen aangekondigd, die efficiëntieverbeteringen voor Managed Service Providers (MSP’s) beloven. Met de updates wordt Datto Networking Managed Power met de MP10 WiFi-verbonden smart plug wereldwijd beschikbaar.

Datto Networking Managed Power met de Mp10 WiFi-verbonden smart plug is een in de cloud beheerd apparaat waarmee MSP’s de elektriciteitsvoorziening voor de apparatuur van hun klanten op afstand kunnen monitoren en beheren. Daarnaast werd er een nieuwe, grotere capaciteit van de All Flash Business Continuity and Disaster Recovery-hardware (BCDR) en een nieuw prijsmodel voor SaaS Protection-cloudback-up aangekondigd. Tot slot kondigde het bedrijf verbeteringen op het gebied van efficiëntie in de Workplace, Endpoint Backup, Autotask PSA en Datto RMM aan.

BCDR-appliances met 48TB

De Unified Continuity-productielijn bevat nu robuuste BCDR-appliances met maximaal 48 TB aan All Flash-opslag. Daardoor kunnen zakelijke workloads ondersteund worden met lokale failover-virtualisatie en bijna onmiddellijk herstel. Met Cloud Agent Templates hebben MSP’s de mogelijkheid om standaarden en consistentie efficiëntie af te dwingen binnen alle beheerde producten.

De Business Management-productielijn bevat nu Autotask PSA en Datto RMM. De Engelstalige versie van Autotask PSA 2018.2 werd in september al onthuld, maar deze versie is nu ook beschikbaar in het Duits en Spaans. Het bedrijf voerde ook efficiëntieverbeteringen door en maakte een vernieuwde Client Portal-homepagina voor een betere eindgebruikerservaring.

RMM 6.1 beschikt over een efficiëntere en meer betrouwbare workflow voor het beheer van netwerkapparaten. Verder heeft de homepagina een upgrade van de Splashtop remote control-mogelijkheden, waarmee een gelijktijdige verbinding van twee supportmedewerkers tijdens een remote-sessie mogelijk wordt gemaakt.

Nieuwe producten

Ook werden twee volledig nieuwe producten aangekondigd voor de Networking-productlijn: de D200 en MP10. De D200 biedt high-performance edge-routing en is beschikbaar met LTE-opties voor MSP’s om de uptime van de klant te maximaliseren, ook als de primaire internetverbinding verbroken wordt. Met LTE Management is het mogelijk om verbinding te maken met de D200 en die via de cloud te beheren, samen met andere Datto-apparaten via de LTE-verbinding.

De WiFi-verbonden MP10 is een single-port smart plug waarmee MSP’s apparaten op afstand of automatisch aangesloten apparaten van voeding te voorzien.

De File Backup en Sync-productlijn hebben updates gekregen in de vorm van Endpoint Backup en Workplace. In Endpoint Backup zitten nieuwe Admin-rollen om accounts aan eindklanten over te dragen. Daarnaast zijn er Access Links waarmee gebruikers veilig toegang krijgen tot hun opgeslagen bestanden, via ieder apparaat.

Workplace heeft updates gekregen met talrijke integratie-uitbreidingen voor Microsoft Office, waaronder de Outlook-plug-in en een nieuwe Smart Badge-optie om de zichtbaarheid van de status van bestandssynchronisatie en versiegeschiedenis te verbeteren.