Amerikanen klagen Chinese en Taiwanese bedrijven aan voor stelen handelsgeheimen

Het Department of Justice heeft vandaag twee bedrijven – een uit China en een uit Taiwan – evenals drie Taiwanezen aangeklaagd. Zij zouden handelsgeheimen van een Amerikaans bedrijf dat zich bezighoudt met de ontwikkeling en productie van halfgeleiders gestolen hebben.

De Amerikaanse regering claimt dat de Chinese overheid door dit soort acties internationaal handelsafspraken schendt. “Internationale handel is goed geweest voor China, maar het moet stoppen met valsspelen”, aldus Jeff Sessions, de Amerikaanse minister van justitie tijdens een persconferentie hierover.

Exportverbod

De aanklachten zijn gerelateerd aan een exportverbod dat het Amerikaanse handelsministerie dinsdag aankondigde. Amerikaanse bedrijven mochten niet langer componenten of materialen verkopen aan Fujian Jinhua Integrated Circuit Company, een Chinees staatsbedrijf dat halfgeleiders ontwikkelt.

Vandaag is het bedrijf dus ook aangeklaagd, evenals een van de partnerbedrijven van Fujian Jinhua, United Microelectronics Corporation (UMC). Daarnaast zijn er drie individuen voor de rechter gedaagd, waaronder een voormalig algemeen manager en voorzitter van de Taiwanese afdeling van Micron. Dit individu diende zowel als manager bij UMC als bij Fujian Jinhua.

Zorgvuldig georchestreerd

Volgens het Amerikaanse ministerie van justitie zou Chen Zhengkun verantwoordelijk zijn voor de datadiefstal. Hij vertrok in 2015 bij de Taiwanese tak van Micron en voegde zich toen bij UMC. Vervolgens zorgde hij voor een samenwerkingsovereenkomst tussen UMC en Fujian Jinhua, waarbij UMC bepaalde DRAM-technologie aan Fujian Jinhua leverde. Die techniek werd vervolgens in massaproductie genomen in een nieuwe fabriek van het Chinese bedrijf. Later werd Chen de voorzitter van Fujian Jinhua en aan het hoofd van de ontwikkeling van de DRAM-fabriek gezet – een project met een waarde van 5,7 miljard dollar.

Terwijl Chen bij UMC werkte, zou hij twee voormalig medewerkers van Micron – He Jianting en Wang Yungming – ervan overtuigd hebben over te stappen naar UMC. Zij zouden daarbij 900 geheime documenten van Micron meegenomen hebben, waaronder het DRAM-ontwerp. Eerder al klaagde Micron zowel UMC als Fujian Jinhua daarover aan.

Kort daarna opende de Chinese overheid opmerkelijk genoeg een onderzoek naar prijsafspraken tussen Micron, Samsung en SK Hynix. Tegelijk klaagden Fujian Jinhua en UMC Micron in China aan voor patentinbreuken. Volgens de Amerikanen is het niet de intentie om een strijd te voeren tegen de Chinezen, maar wil men vooral bewerkstelligen dat het land zich aan gemaakte afspraken houdt.