Amazon voegt nieuwe productiviteitstools toe aan Alexa

Amazon komt met nieuwe tools voor Alexa, die de productiviteit moeten stimuleren. Zo Ontwikkelaars kunnen daardoor meer zakelijke toepassingen voor de virtuele assistent toevoegen. Zo kunnen ze herinneringen voor klanten op een nieuwe manier beheren.

Afgelopen januari kwam Amazon met een zakelijke variant van zijn virtuele assistent: Alexa for Business. Sindsdien zijn er geleidelijk nieuwe functies aan de assistent toegevoegd en heeft Amazon meer functies aan Amazon Web Services toegevoegd. De combinatie daarvan maakt het platform in elk geval erg aantrekkelijk voor zakelijke klanten.

Reminders API

Nieuw is de Reminders API, die opengesteld is voor ontwikkelaars in alle regio’s die door Alexa ondersteund worden. Het aantal soorten meldingen dat gebruikers van Alexa kan krijgen is uitgebreid. Zo kunnen klanten een herinnering instellen voor informatie die ze op een ander moment willen ontvangen. Denk aan de sluitingstijd van een winkel, een vlucht die gaat landen of wanneer ze een tafel in een restaurant gereserveerd hebben.

Als een klant een Alexa-skill inschakelt, moet deze voortaan ook toestemming geven voor reminders. Kayak maakt al gebruik van de Reminders API om gebruikers ervan op de hoogte te stellen als een vlucht die ze tracken geland is. Daarnaast laat de NHL klanten een reminder instellen, zodat ze een half uur voordat een hockeywedstrijd begint, een melding ontvangen. Eerder konden Alexa-klanten slechts van een beperkt aantal partnerbedrijven van Amazon meldingen ontvangen.

Agenda inzien

Ook geeft Amazon Alexa-gebruikers nieuwe manieren om hun agenda in te zien. De AI-assistent kan nu ook zeggen wanneer je bijvoorbeeld vrije tijd hebt. Vraag je aan Alexa wanneer je dit weekend niks te doen hebt, of een half uurtje ruimte hebt op donderdag, dan kan de assistent precies vertellen wanneer dat het geval is. Daarnaast kunnen gebruikers nog instellen dat Alexa ‘s ochtends een overzicht geeft van alles wat gepland staat voor een bepaalde dag.