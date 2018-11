HPE en NASA maken supercomputer op ISS beschikbaar voor onderzoekers op Aarde

Vorig jaar bouwde HPE met succes een supercomputer voor het International Space Station (ISS). Vandaag heeft het bedrijf samen met de Amerikaanse ruimtevaartsorganisatie NASA bekend gemaakt dat de computer beschikbaar is voor ontwikkelaars en wetenschappers op Aarde, die experimenten willen uitvoeren.

HPE vindt het op de eerste plaats belangrijk voor ontwikkelaars en wetenschappers om experimenten uit te kunnen voeren met apparatuur die zich in de ruimte bevindt. Het is immers ooit de bedoeling dat de mensheid naar andere planeten gaat. Daarvoor moeten computers ook in andere omgevingen werken.

Naar Mars

Mark Fernandez, die bij HPE de HPC Technology Officer is, stelt dat het project ontstond vanuit de gedachte dat de mensheid ooit andere planeten wil koloniseren. Een Marsmissie staat voor over enkele jaren gepland en dus moeten computers de omstandigheden in de ruimte ook aan kunnen. Om die reden besloot HPE contact te zoeken met de NASA en te proberen zo’n computer te ontwikkelen.

Computers die zich tot dan toe in de ruimte bevonden, misten bepaalde verfijning. Zo werd een deel van het rekenwerk in de ruimte verricht, maar de rest op Aarde. Dat is met het oog op een missie naar een andere planeet niet mogelijk, alleen al wegens de afstanden en vertragingen. En dus moest er een computer ontwikkeld worden die al het werk ter plekke kon verrichten.

Ontwikkeling supercomputer

Het oorspronkelijke plan van HPE en de NASA was om een supercomputer te ontwikkelen en vervolgens op het ISS in elkaar te zetten. Er werd in de zomer van 2017 een computer met één teraflop aan rekenkracht gebouwd en vervolgens met een SpaceX-raket naar het ISS gelanceerd. Het ging om een computer met Intel Broadwell-processoren.

De computer moest vervolgens de G-krachten van de lancering aankunnen, de koude temperaturen in de ruimte en de straling van de zon. Eenmaal geïnstalleerd moest ook uitgezocht worden hoe de computer precies kon werken in het ISS, dat in vergelijking met systemen op Aarde over beperkte koelmogelijkheden beschikt. Dat bleek te werken, bovenal door een speciaal softwaresysteem. Sinds augustus 2017 is de supercomputer actief en werkt alles volgens plan.