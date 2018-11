Nutanix biedt bedrijven in Beam volledig overzicht over cloudinfrastructuur

Nutanix heeft een aantal nieuwe functies aan Beam toegevoegd. Daardoor wordt het uitzicht in kosten en de optimalisatiemogelijkheden voor on-premise deployments uitgebreid. Klanten van Nutanix kunnen daardoor een volledig overzicht en inzicht krijgen in hun volledige infrastructuur, waaronder hun publieke en private clouds

Beam biedt vanaf nu een wereldwijde multi-cloud view, zodat klanten cloud-gerelateerde uitgavenpatronen kunnen visualiseren in één dashboard, waardoor het eenvoudiger wordt beslissingen te nemen die leiden tot kostenbesparing en zorgen voor compliancy met regelgeving. Daarmee speelt Nutanix in op een recent onderzoek van de IDC, waaruit bleek dat de grote complexiteit van het managen van meerdere omgevingen zorgt dat bedrijven soms minder goede resultaten halen dan mogelijk is.

Volledig overzicht

Volgens Nutanix negeren bedrijven die zich richten op publieke cloud deployments en proberen daar inzichten over wat er wordt geconsumeerd te krijgen, vaak de private cloud deployments. Daardoor ontstaat er dus een incompleet beeld van de zakelijke infrastructuur. Beam maakt het makkelijker om de twee te combineren en alsnog een totaalplaatje voor ogen te krijgen.

Niet alleen biedt Beam een volledig overzicht in de complete publieke cloud-consumptie, ook is het voor Nutanix-klanten inzichtelijk hoeveel ze op elk Nutanix-cluster uitgeven. Er wordt ook een melding gegeven als er meer software moet worden toegevoegd, iets wat het systeem op basis van consumptietrends doet. Deze wereldwijde blik stelt klanten er uiteindelijk toe in staat hun volledige IT-infrastructuuromgeving te beheren.

Meer nieuwe functies

Naast de huidige support voor de belangrijkste publieke cloud-platforms, waarmee klanten inzicht en controle verkrijgen voor hun publieke cloud-deployments, biedt de nieuw toegevoegde support voor kostenbeheer in Beam voor Nutanix Clusters het volgende:

Unified governance voor alle clouds: CIO’s en I&O-leiders kunnen consumptie centraal beheren voor private, publieke en hybride clouds, en kunnen beslissingen over toekomstige consumptie efficiënter nemen.

Continue kostenoptimalisatie: Beam voert intelligente analyse uit van cloud-consumptietrends om zo een lijst met producttypen en tijdlijn voor toekomstige aankopen te bieden en cloud-gerelateerde kosten te optimaliseren voor zowel private als publieke clouds.

Kostenanalyse op clusterniveau: Klanten kunnen de kosten inzien van elke Nutanix-cluster en de kosten van de softwarelicenties voor elke cluster.

Sunil Potti, de Chief Product & Deployment Officer van Nutanix laat in een statement weten dat bedrijven, om extra voordeel te halen uit de publieke en private cloud, meer overzicht nodig hebben. Alleen zo kunnen bedrijven begrijpen “hoe zij gebruikmaken van hun infrastructuur, onafhankelijk van het platform en in één overzicht. Nutanix Beam biedt nu dat inzicht, zodat klanten eindelijk weloverwogen beslissingen kunnen maken over hun gehele infrastructuur.”

Beam voor Nutanix on-premises deployments is beschikbaar vanaf eind 2018. Prijzen worden bekend gemaakt rond de releasedatum.