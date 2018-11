‘Apple komt veel later dan de concurrentie met eerste 5G-smartphone’

In februari 2019 komen naar het schijnt al de eerste 5G-smartphones op de markt. Die zullen veel sneller zijn dan 4G-modellen. Maar niet elk bedrijf kan meteen al aan boord van de 5G-wagen springen. Apple wacht naar het schijnt om een aantal redenen tot 2020 om een iPhone met 5G uit te brengen.

Fast Company stelt dat Apple wel moet wachten, doordat chippartner Intel pas in de loop van 2020 een werkend 5G-modem denkt uit te brengen. Intel heeft er moeite mee een goede modem te ontwikkelen, wat wel bleek toen de XMM8060 enkel voor grotere apparaten dan smartphones werd aangekondigd. Momenteel werkt het aan een kleinere en efficiëntere XMM8161, die Apple zal gebruiken om prototype 5G-iPhones mee te testen.

Problemen voor Apple

Apple schijnt vooral ontevreden te zijn over twee zaken rond de XMM8060. De modems zouden hun warmte moeilijk kwijt kunnen, waardoor telefoons soms erg heet aanvoelen. Daarnaast gebruikt de chip veel stroom, wat leidt tot slechtere batterijprestaties. Apple vindt dat natuurlijk erg vervelend, maar geeft Intel volgens Fast Company anderhalf jaar om de problemen op te lossen.

Moeilijk voor Apple in dit geval is dat het ook een dispuut heft met Qualcomm. Dat werkt samen met maar liefst twintig bedrijven aan de ontwikkeling van de nieuwe generatie smartphones. De kans is klein dat Apple zich daar nog bij kan voegen. Er is immers sprake van een steeds hoger oplopend conflict tussen de bedrijven rond patenten en handelsgeheimen. Door die conflicten besloot Apple al niet meer met Qualcomm samen te werken voor de iPhones die het dit jaar uitbracht en wil het de Qualcomm-technologie dus ook niet gebruiken in de 5G-telefoons.

Ondertussen loopt Apple daardoor wel achter op de concurrentie. Huawei, Motorola, Samsung en Xiaomi zijn allemaal van plan om begin 2019 al hun eerste 5G-telefoons uit te brengen. Tegen die tijd zijn er wel nog maar een paar steden wereldwijd met werkende 5G-netwerken, dus zullen de telefoons beperkte 5G-functionaliteit bieden.