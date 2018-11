Cisco lanceert nieuwe headsets met Cisco Headset 500 Series

Cisco heeft zijn eigen headsets aangekondigd met de Cisco Headset 500 Series. Dit is een selectie aan mobiele headsets, speciaal gemaakt om afleidingen in een zakelijke omgeving te vermijden. Dat meldt UC Today.

De headsets zijn specifiek ontworpen om mensen te verbinden met de voordelen van het netwerk van Cisco. Alle headsets komen met de optie om de audio-instellingen naar eigen voorkeuren aan te passen. De koptelefoons zelf zijn ontworpen voor de beste prestaties met Cisco soft clients, -infrastructuur en -apparaten.

Er zijn diverse opties beschikbaar. Eén daarvan is de 530-serie, die ontworpen zijn om werknemers in call centers te ondersteunen met functies als noise reduction, goede audiokwaliteit en een optie om snel op te hangen. De 560-series zijn draadloze DECT-modellen die encryptie gebruiken voor end-to-end-beveiliging. De headsets komen met een LED-lamp op het oorstuk, om te tonen dat de gebruiker aan het telefoneren is. Verder is er een optie om te kiezen uit een basestation met een enkele bron, of een multi-base station.

De 520-serie bevat twee bedrade modellen, waarmee werknemers telefoontjes kunnen aannemen van laptops, mobiele apparaten en IP-telefoons. De 521- en 522-varianten komen met een lichtgewicht ontwerp, een USB-adapter of een koptelefoonaansluiting, en goed geluid.

Instellen

De koptelefoons instellen moet eenvoudig zijn. Ze worden ingeplugd in een telefoon van de Cisco IP Phone 8800-serie, waarna er een proces verschijnt voor de set-up. Hier is het ook mogelijk om de audio-instellingen aan te passen en de microfoon-boost goed in te stellen.

Ook heeft het bedrijf zijn serie headsets gecombineerd met een natural management-systeem voor het IT-team, via Cisco Unified Communications Manager. Met dit platform kunnen systeemadministratoren de inventaris van headsets monitoren, firmware-upgrades uitvoeren en diagnostics aanleveren uit hetzelfde paneel dat ze gebruiken om de UC-infrastructuur te beheren. Hier is geen extra software voor nodig.