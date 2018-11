Avis kiest AWS voor analyses van verbonden auto’s

De Avis Budget Group en Amazon Web Services (AWS) zijn een samenwerking begonnen om applicaties en diensten te maken die operationele verbeteringen moeten bieden voor Avis, en betere smart city-ervaringen moeten maken voor gebruikers.

Avis gaat het AWS Cloud Platform en de Connected Vehicle Solution gebruiken om een systeem voor data-analyse te maken, dat machine learning, kunstmatige intelligentie en data-management integreert om de inventaris, afgelegde kilometers van voertuigen en het onderhoud te volgen. Daardoor weet het bedrijf wat de conditie is van iedere auto in de vloot, en kunnen werknemers ervoor zorgen dat er meer auto’s op de weg zijn dan in de garage.

Avis Budget Group geeft aan dat zijn data van verbonden auto’s agnostisch is voor fabrikanten. Daardoor heeft het de mogelijkheid om data van verschillende modellen te analyseren. De wereldwijde voetafdruk is daarbij een voordeel.

Het gebouwde platform geeft geavanceerde data-management en schaalbare analytics-mogelijkheden voor Avis’ platform voor verbonden auto’s. Het is mogelijk om bij te schalen op basis van eisen. Bovendien wordt de data ondersteund door de software van AWS en zijn infrastructuur, waardoor het bedrijf toegang heeft tot nieuwe tools voor inzichten en opslag-recources.

Gebruikers

Gebruikers kunnen met het nieuwe platform ook de auto’s die ze geboekt hebben huren, zonder compromissen te doen en er zeker van zijn dat de auto’s in de beste staat aan hen geleverd wordt.

“Voor publieke en private organisaties die kiezen voor een samenwerking met Avis Budget Group, kunnen we toegang bieden tot geanonimiseerde data van verbonden auto’s via ons verbonden voertuigen-platform met de steun van AWS. Dit kan helpen bij het maken van toekomstige innovaties van voertuigen, nieuwe producten en diensten voor verbonden reizigers, en informatie bieden voor slimme steden, zoals de conditie van de weg en data over het verkeer”, aldus Avis.