Alibaba’s cloud computing-afdeling heeft zijn omzet in het tweede kwartaal van zijn fiscale jaar zien groeien met 90 procent. Jack Ma, nu nog voorzitter van de raad van bestuur, zegt grootse doelen te hebben voor de toekomst. De afdeling wil in 2036 twee miljard klanten wereldwijd helpen en 10 miljoen bedrijven ondersteuning bieden.

De cloud computing-afdeling van Alibaba draaide een omzet van 825 miljoen dollar, maar maakte een verlies van 22,64 miljoen dollar. Dat verlies is hoger dan een jaar eerder, toen het nog uitkwam op 23,49 miljoen dollar.

Ma zegt dus wel grootse doelen te hebben. Volgens hem bevindt de wereldwijde economie zich momenteel in “een staat van onrust”, met onzekerheden over handelsverhoudingen, de beurzen en de maakindustrie. Daarnaast zijn er spanningen tussen de handelsrelaties van China en de Verenigde Staten, wat volgens Ma ook risicovol is, meldt ZDNet.

Ervaren in tegenslagen

Alibaba heeft al twee keer vergelijkbare tegenslagen gehad in de wereldwijde economie, aldus de voorzitter. “Onze ervaringen uit het verleden vertellen ons dat er grote kansen zijn bij spanningen en frictie. De enige vraag is hoe we daar op in moeten spelen. Monumentale uitdagingen leiden tot monumentale kansen en Alibaba is goed gepositioneerd omdat we bedreven zijn in tegenspoed.”

“Als het moeilijk wordt om zaken te doen, is het precies de tijd om onze missie te behalen en het gemakkelijk te maken om overal zaken te doen”, aldus Ma. “Het huidige conventionele zakelijke model en regelgevende framework voor wereldwijde handel staat tegenover enorme uitdagingen. Dit is de perfecte kans voor ons om globalisering een prioriteit te maken.”

Daarbij wijst Ma naar de inspanningen van Alibaba in de afgelopen drie jaar om een handelssysteem te maken voor MKB’s, waarbij de belangrijkste aspecten van wereldwijde transacties – inkoop en verkoop, betalingen, bezorging en reizen – ondersteund worden. Verder vond hij inclusiviteit belangrijk, waarbij het belangrijk is dat alle MKB’s, jongeren en vrouwen een eerlijke toegang hebben tot de wereldwijde handel.