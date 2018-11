Extreme Networks helpt bedrijven sneller over te schakelen naar geautomatiseerde datacenters

Extreme Networks lanceert een aantal nieuwe oplossingen die bedrijven en organisaties moeten helpen sneller te kunnen overstappen van meer traditionele datacenters naar volledig geautomatiseerde of ‘agile ’datacenter-oplossingen.

De toepassingen die het bedrijf nu levert, zorgen ervoor dat bedrijven in hun eigen tempo eenvoudig hun datacenter kunnen automatiseren. De leverancier geeft aan dat de nu ontwikkelde tools voor het automatiseren van datacenters zijn ontwikkeld op basis van de technologie uit de vele overnames die het bedrijf de afgelopen jaren heeft gedaan, vooral als het gaat om datacenter-, networking- en automation-technologie.

Deze bestaande technologie is vervolgens gecombineerd met tools voor analytics, security en beheer. De tools zijn, volgens Extreme Networks, vooral geschikt voor het automatiseren van multi-vendor- omgevingen en legacy-netwerkarchitecturen.

Hardware als basis

Concreet zijn de oplossingen standaard gebaseerd op de hardware SLX switching- en routingplatforms. Het gaat hierbij vooral om de nieuwe SLX9030 leaf switches voor betere switchingmogelijkheden in datacenters en de SLX 9640-router voor meer schaalbare border routing en datacenter interconnect-toepassingen.

Eenvoudige automation en in eigen tempo

Met de toevoeging van de software-oplossingen aan bovenstaande hardware-toepassingen moeten eindgebruikers meer voordelen kunnen halen bij de automatisering van hun datacenters. Deze voordelen zijn onder meer zogeheten cross-domain IT-automatisering via Extreme Workflow Composer. Deze toepassing biedt onder meer het op maat maken van cross domain, multi-vendor automatisering. Hierbij worden alle bronnen voor rekenkracht, opslag, beveiliging en netwerkbeheer compleet geautomatiseerd.

Verder maakt Extreme Embedded Fabric Automation het mogelijk datacenters in eigen tempo te automatiseren. Zo is het via deze toepassing mogelijk met plug-and-play binnen enkele seconden een datacenter-fabric te creëren, ongeacht de omvang – zonder de noodzaak van additionele software of servers.

Eindgebruikers kunnen tevens in hun eigen tempo automation inzetten met behulp van maatwerk workflows. Ook is het mogelijk om met Extreme Workflow Composer op volledige IT-automation over te stappen.

Vele beheersmogelijkheden

Verdere voordelen die de nu uitgebrachte oplossingen bieden, zijn single pane of glass-beheer via Extreme Management Center. Deze oplossing biedt compleet multi-vendor beheer- en monitoring-mogelijkheden binnen het gehele netwerk, van de vaste of draadloze edge en campus tot aan het datacenter. Hierdoor wordt de beheertijd teruggedrongen en worden problemen sneller opgelost, stelt Extreme Networks.

Verder bieden de oplossingen inzicht waar en wanneer dat nodig is. De analyse-software van de leverancier biedt compleet inzicht in applicaties en telemetriegegevens voor campus, datacenter en tussen VM’s op hosts en naar de cloud. Dat stelt beheerders in staat om de business met real time informatie te ondersteunen in het nemen van de juiste beslissingen.

Tot slot, zo geeft de leverancier aan, kunnen beheerders met de nu uitgebrachte tools eenvoudiger netwerken aanpassen en flexibel beheren. Doordat de oplossingen vendor-onafhankelijk worden aangeboden, wordt lock-in via bepaalde ecosystemen voorkomen.