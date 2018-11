Huawei ontkent nieuwe rapporten rond infiltratie van telecomnetwerken

Huawei staat opnieuw in het oog van de storm na een nieuw rapport dit weekend dat het de Chinese overheid heeft geholpen om een buitenlands netwerk te infiltreren. Het ontkent alle beschuldigingen en benadrukt dat het al 30 jaar vertrouwd wordt door klanten.

Huawei krijgt de wind van voren met de lancering van 5G-connectiviteit. Nadat het eerder al geblokkeerd werd door de VS en Zuid-Korea heeft Australia ook de banden verbroken. Een nieuw rapport van The Australian claimt dat Huawei-medewerkers werden ingeschakeld door de Chinese intelligentie om ‘toegangscodes te integreren om zo buitenlandse netwerken te infiltreren’.

Huawei heeft aan ZDNet een statement gegeven: “Huawei ontkent categoriek dat het ooit klantinformatie heeft geleverd, of gevraagd werd om die af te leveren, aan een overheid of organisatie. Deze beschuldigingen worden met geen enkel bewijs gestaafd.”

Australië

De ontkenning van Huawei volgt nadat de Australian Signals Directorate (ASD) Director-General Mike Burgess vorige week adviseerde om ZTE en Huawei te schrappen in toekomstige 5G-plannen. Volgens hem wordt 5G de telecommunicatie wordt waarop alle kritische nationale infrastructuren op zullen draaien.

Burgress: “Het verschil tussen core en edge verdwijnt met 5G-netwerken. Dat betekent dat er een potentieel gevaar ergens in het netwerk onmiddellijk een gevaar is voor het hele netwerk.” Om die reden schrapte Australië de gesprekken met ZTE en Huawei sinds augustus.

Huawei

Huawei heeft toen al laten weten dat die beslissing niet was gestaafd op bewijzen of als resultaat van een transparant proces. Het zou volgens hen meer het gevolg zijn van politieke instabiliteit dankzij de sterke slagkracht van de liberale partij. De beslissing is volgens Huawei niet genomen met een langetermijnvisie.

“Foute en vernauwde kennis van de Chinese wet mag niet als een basis worden genomen om de business van Huawei in twijfel te trekken. We hebben nog nooit de vraag gekregen om intelligence work te doen voor eender welke overheid,” laat de woordvoerder van Huawei weten.